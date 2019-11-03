Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! Çocuk dizisinin Asiye'si Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!

ile 'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! Nazan Kesal ile 'un 'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!

ile 'un 'sı 'ın evli olduğunu öğrenenler oldukça şaşırıyor. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan usta oyuncular karakterine hayat veren Nazan Kesal İle Ercan Kesal 2005 yılından bu yana evliler. Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal diziye veda etse de büyük bir hayran kitlesi ile adından sıkça söz ettiriyor. Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Fazilet Hanım karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Nazan Kesal'ı şimdilerde Çocuk dizisinde Asiye Karasu olarak izliyoruz. Sosyal medyada oldukça merak edilen ünlü isimlerden olan çiftin özel hayatları da sıkça aratılıyor. Ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın Poyraz adındaki çocukları olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal şimdilerde 50 yaşında. Nazan Kesal oğlu ile sık sık paylaşımlarda bulunduğu hesabından güzel yorumlar alıyor. İşte Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 03.11.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 15:25
Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! Çocuk dizisinin Asiye'si Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!

ile 'un 'sı 'ın evli olduğunu öğrenenler oldukça şaşırıyor. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan usta oyuncular karakterine hayat veren Nazan Kesal İle Ercan Kesal 2005 yılından bu yana evliler. Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal diziye veda etse de büyük bir hayran kitlesi ile adından sıkça söz ettiriyor. Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Fazilet Hanım karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Nazan Kesal'ı şimdilerde Çocuk dizisinde Asiye Karasu olarak izliyoruz. Sosyal medyada oldukça merak edilen ünlü isimlerden olan çiftin özel hayatları da sıkça aratılıyor. Ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın Poyraz adındaki çocukları olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal şimdilerde 50 yaşında. Nazan Kesal oğlu ile sık sık paylaşımlarda bulunduğu hesabından güzel yorumlar alıyor. İşte Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal ve sizin için derlediğimiz ...

Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! Çocuk dizisinin Asiye'si Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! Çocuk dizisinin Asiye'si Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! Çocuk dizisinin Asiye'si Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! Çocuk dizisinin Asiye'si Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!
Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! Çocuk dizisinin Asiye'si Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! Çocuk dizisinin Asiye'si Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!
BİZE ULAŞIN