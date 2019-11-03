Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! Çocuk dizisinin Asiye'si Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!

Çocuk dizisinin Asiye'si Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın evli olduğunu öğrenenler oldukça şaşırıyor. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan usta oyuncular Fazilet Hanım karakterine hayat veren Nazan Kesal İle Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal 2005 yılından bu yana evliler. Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal diziye veda etse de büyük bir hayran kitlesi ile adından sıkça söz ettiriyor. Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Fazilet Hanım karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Nazan Kesal'ı şimdilerde Çocuk dizisinde Asiye Karasu olarak izliyoruz. Sosyal medyada oldukça merak edilen ünlü isimlerden olan çiftin özel hayatları da sıkça aratılıyor. Ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın Poyraz adındaki çocukları olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal şimdilerde 50 yaşında. Nazan Kesal oğlu Poyraz Kesal ile sık sık paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya hesabından güzel yorumlar alıyor. İşte Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...