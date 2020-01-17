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  • Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!

ile 'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!

'ın 'ın güçlü kadın şairi 'ı canlandırdığı oyunu gala yaptı. Nazan Kesal "Yaralarım Aşktandır" adlı tek kişilik oyunda Furuğ Ferruhzad ile izleyici ile buluşuyor. oyunu konusu ne? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Son olarak Çocuk dizisinin Asiye'si olarak izlediğimiz Nazan Kesal sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Nazan Kesal'ın hesaplarını takip edenlerin ise karşısına oldukça şaşırdıkları bir sürpriz çıktı. Nazan Kesal ile Çukur'un 'sı 'ın evli olduğunu ilk defan öğrenenler oldukça şaşırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan usta oyuncular karakterine hayat veren Nazan Kesal İle Ercan Kesal 2005 yılından bu yana evliler. diziye veda etse de büyük bir hayran kitlesi ile adından sıkça söz ettiriyor. Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Fazilet Hanım karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Nazan Kesal'ı şimdilerde Çocuk dizisinde Asiye Karasu olarak izliyoruz. Sosyal medyada oldukça merak edilen ünlü isimlerden olan çiftin özel hayatları da sıkça aratılıyor. Ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın Poyraz adındaki çocukları olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal şimdilerde 50 yaşında. ile sık sık paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya hesabından güzel yorumlar alıyor. İşte Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 11:28
Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!

'ın 'ın güçlü kadın şairi 'ı canlandırdığı oyunu gala yaptı. Nazan Kesal "Yaralarım Aşktandır" adlı tek kişilik oyunda Furuğ Ferruhzad ile izleyici ile buluşuyor. oyunu konusu ne? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Son olarak Çocuk dizisinin Asiye'si olarak izlediğimiz Nazan Kesal sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Nazan Kesal'ın hesaplarını takip edenlerin ise karşısına oldukça şaşırdıkları bir sürpriz çıktı. Nazan Kesal ile Çukur'un 'sı 'ın evli olduğunu ilk defan öğrenenler oldukça şaşırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan usta oyuncular karakterine hayat veren Nazan Kesal İle Ercan Kesal 2005 yılından bu yana evliler. diziye veda etse de büyük bir hayran kitlesi ile adından sıkça söz ettiriyor. Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Fazilet Hanım karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Nazan Kesal'ı şimdilerde Çocuk dizisinde Asiye Karasu olarak izliyoruz. Sosyal medyada oldukça merak edilen ünlü isimlerden olan çiftin özel hayatları da sıkça aratılıyor. Ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın Poyraz adındaki çocukları olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal şimdilerde 50 yaşında. ile sık sık paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya hesabından güzel yorumlar alıyor. İşte Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı ve sizin için derlediğimiz ...

Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!

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Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!

ŞEF MEHMET YALÇINKAYA

Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!

ŞEF MEHMET YALÇINKAYA VE KIZI SUDE

Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!
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Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!
Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor! İşte Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor!
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