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Haberler Galeri Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı! Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e "Halacım çok güzel görünüyorsun"
Giriş Tarihi: 08.05.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 15:37

yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı! Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e "Halacım çok güzel görünüyorsun"

teşhisi ile zor günler geçiren ve ardından sağlığına kavuşan 'den hayranlarını sevindiren paylaşımlar geldi. Özel hayatı ile merak edilen isimlerden olan Neslihan Atagül son olarak abisi 'ün 6 yaşındaki kızı Asya ile geçirdiği güzel anları paylaştı. Yeğeni Asya'ya poz veren Neslihan Atagül doğal halleri ile beğeni topladı. Köpekleriyle oynayan Neslihan Atagül'ü çeken minik Asya halası Neslihan Atagül'e hayranlığını "Halacım çok güzel görünüyorsun" sözleriyle dile getirdi. İşte Doğal güzelliğiyle beğeni toplayan ve yeni kareleri...

Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı! Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e Halacım çok güzel görünüyorsun

teşhisi ile zor günler geçiren ve ardından sağlığına kavuşan 'den hayranlarını sevindiren paylaşımlar geldi.

Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı! Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e Halacım çok güzel görünüyorsun

Özel hayatı ile merak edilen isimlerden olan son olarak abisi 'ün 6 yaşındaki kızı Asya ile geçirdiği güzel anları paylaştı.

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Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı! Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e Halacım çok güzel görünüyorsun

Yeğeni Asya'ya poz veren doğal halleri ile beğeni topladı.

Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı! Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e Halacım çok güzel görünüyorsun

Köpekleriyle oynayan 'ü çeken minik Asya halası Neslihan Atagül'e hayranlığını "Halacım çok güzel görünüyorsun" sözleriyle dile getirdi.

Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı! Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e Halacım çok güzel görünüyorsun

İşte Doğal güzelliğiyle beğeni toplayan 'ün yeğeni Asya ve yeni kareleri...

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