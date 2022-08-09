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Haberler Galeri Neslihan Atagül’den çocuk açıklaması! ‘Çocuk özlemi çekiyor musunuz?’ sorusuna öyle bir cevap verdi ki…
Giriş Tarihi: 09.08.2022 21:16 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 21:16

Neslihan Atagül’den çocuk açıklaması! ‘Çocuk özlemi çekiyor musunuz?’ sorusuna öyle bir cevap verdi ki…

Kariyerine 'Yaprak Dökümü' dizisiyle başlayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, son olarak 'Sefirin Kızı' adlı dizide 'Nare' karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu. 2016 yılında hayatını Kadir Doğulu ile birleştiren Atagül, dün Etiler'de görüntülendi. Keyifli olduğu görülen ünlü oyuncuya "Çocuk özlemi çekiyor musunuz?" sorusu yöneltildi. İşte Neslihan Atagül'ün o soruya verdiği dikkat çekici cevap!

Neslihan Atagül’den çocuk açıklaması! ‘Çocuk özlemi çekiyor musunuz?’ sorusuna öyle bir cevap verdi ki…

2016 yılında hayatlarını birleştiren iki ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.

Neslihan Atagül’den çocuk açıklaması! ‘Çocuk özlemi çekiyor musunuz?’ sorusuna öyle bir cevap verdi ki…

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi.

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Neslihan Atagül’den çocuk açıklaması! ‘Çocuk özlemi çekiyor musunuz?’ sorusuna öyle bir cevap verdi ki…

Burada ayaküstü gazetecilerin sorularını cevaplayan Atagül, önemli açıklamalarda bulundu.

Neslihan Atagül’den çocuk açıklaması! ‘Çocuk özlemi çekiyor musunuz?’ sorusuna öyle bir cevap verdi ki…

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'e gazeteciler, "Çocuk özlemi çekiyor musunuz?" sorusu yöneltti.

Neslihan Atagül’den çocuk açıklaması! ‘Çocuk özlemi çekiyor musunuz?’ sorusuna öyle bir cevap verdi ki…

"AKIŞINA BIRAKTIM…"

Atagül soruya, "Bu işler nasip, kısmet işi... İşimiz, gücümüz var, onlar başlıyor. 'İstiyorum' derim, 'İstemiyorum' derim. Hiç böyle bir şeyleri şekillendirmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Onun için her şeyi akışına bıraktım. Ben de yaşıyorum bu hayatı" cevabını verdi.

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