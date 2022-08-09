Neslihan Atagül’den çocuk açıklaması! ‘Çocuk özlemi çekiyor musunuz?’ sorusuna öyle bir cevap verdi ki…

"AKIŞINA BIRAKTIM…"

Atagül soruya, "Bu işler nasip, kısmet işi... İşimiz, gücümüz var, onlar başlıyor. 'İstiyorum' derim, 'İstemiyorum' derim. Hiç böyle bir şeyleri şekillendirmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Onun için her şeyi akışına bıraktım. Ben de yaşıyorum bu hayatı" cevabını verdi.