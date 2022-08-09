Neslihan Atagül’den çocuk açıklaması! ‘Çocuk özlemi çekiyor musunuz?’ sorusuna öyle bir cevap verdi ki…

Kariyerine 'Yaprak Dökümü' dizisiyle başlayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, son olarak 'Sefirin Kızı' adlı dizide 'Nare' karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu. 2016 yılında hayatını Kadir Doğulu ile birleştiren Atagül, dün Etiler'de görüntülendi. Keyifli olduğu görülen ünlü oyuncuya "Çocuk özlemi çekiyor musunuz?" sorusu yöneltildi. İşte Neslihan Atagül'ün o soruya verdiği dikkat çekici cevap!