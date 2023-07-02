Giriş Tarihi: 02.07.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 10:21

Nesrin Cavadzade'nin annesi güzelliğiyle ağızları açık bıraktı! "Yok artık ablası sandım"

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor. Güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Gökhan Alkan ile evliliğin eşiğinden dönen Nesrin Cavadzade'nin son olarak adı rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ile anılmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Nesrin Cavadzade Azeri asıllı. Nesrin Cavadzade'nin annesi Feride Cavadzade ile pozu sosyal medyayı salladı. "Anne-kız değil, abla-kardeş sanki" yorumları yağan Nesrin Cavadzade ile annesinin pozu ilgi odağı oldu. İşte güzelliği ve zarafeti ile beğeni toplayan Nesrin Cavadzade'nin annesi...