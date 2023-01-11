Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
16:25
"Nice Altı'n yaşlara" Şarkıcı Gülşen'in oğlu Azur Benan 6 yaşına bastı! Gülşen'den oğlu Azur Benan ile doğum günü pozu!
Aşırıya kaçan sahne kıyafetleriyle eleştirilen Gülşen hakkında son olarak, sahne aldığı bir mekanda imam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılmıştı. Gündemi oldukça meşgul eden şarkıcı Gülşen bir süre yurtdışına çıkmış ve sahnelere ara vermişti. Yılbaşında yeniden konserlerine devam eden Gülşen'den sosyal medya paylaşımı geldi. Gülşen'in oğlu Azur Benan'ın 6. yaş gününe özel yaptığı paylaşım ilgi odağı oldu. Gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Azur Benan ile karesini paylaşan Gülşen "Nice Altı'n yaşlara" notunu düştü. İşte Gülşen'in oğlu Azur Benan'ın son hali...