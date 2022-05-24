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Haberler Galeri Nilperi Şahinkaya bikinili pozu ile adeta nefes kesti! Peki Niilperi Şahinkaya'nın da estetik harikası olduğunu biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 14:40

Nilperi Şahinkaya bikinili pozu ile adeta nefes kesti! Peki Niilperi Şahinkaya'nın da estetik harikası olduğunu biliyor muydunuz?

Son günlerde yer aldığı dizideki performansıyla adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, Cannes Film Festivali için soluğu Fransa'da aldı. Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulnan Nilperi Şahinkaya, yaptığı açıklamalarla ve paylaştığı cesur pozlarla hayranlarının beğenisini kazanıyor. Nilperi Şahinkaya, son olarak Cannes pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti. Önce süper minisi ile yürek hoplatan Nilperi Şahinkaya ardından bikinili pozlarıyla adeta nefes kesti. Peki Niilperi Şahinkaya'nın da estetik harikası olduğunu biliyor muydunuz? Nilperi Şahinkaya, 2009 yılında yayınlanan Deniz Yıldızı isimli dizide Hande karakterine hayat vermişti. Nilperi Şahinkaya'yı görenler "Nilperi Şahinkaya da estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Cannes'a damga vuran Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları...

Nilperi Şahinkaya bikinili pozu ile adeta nefes kesti! Peki Niilperi Şahinkaya’nın da estetik harikası olduğunu biliyor muydunuz?

Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz günlerde kendisini şoke eden mesajlar aldığını söyleyerek ifşada bulunmuştu. Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya "Yere yatsam beni çiğner misin? Ayaklarını yıkayabilir miyim?' diyenler oldu. Bütün kadınların başına geliyor. Ben çok tuhaf buluyorum" demişti. Son günlerde yer aldığı dizideki performansıyla adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, Cannes Film Festivali için soluğu Fransa'da aldı.

Nilperi Şahinkaya bikinili pozu ile adeta nefes kesti! Peki Niilperi Şahinkaya’nın da estetik harikası olduğunu biliyor muydunuz?

Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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Nilperi Şahinkaya bikinili pozu ile adeta nefes kesti! Peki Niilperi Şahinkaya’nın da estetik harikası olduğunu biliyor muydunuz?

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulnan Nilperi Şahinkaya, yaptığı açıklamalarla ve paylaştığı cesur pozlarla hayranlarının beğenisini kazanıyor.

Nilperi Şahinkaya bikinili pozu ile adeta nefes kesti! Peki Niilperi Şahinkaya’nın da estetik harikası olduğunu biliyor muydunuz?

Nilperi Şahinkaya, son olarak Cannes pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti.

Nilperi Şahinkaya bikinili pozu ile adeta nefes kesti! Peki Niilperi Şahinkaya’nın da estetik harikası olduğunu biliyor muydunuz?

Önce süper minisi ile yürek hoplatan Nilperi Şahinkaya ardından bikinili pozlarıyla adeta nefes kesti.

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