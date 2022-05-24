Giriş Tarihi: 24.05.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 14:40

Nilperi Şahinkaya bikinili pozu ile adeta nefes kesti! Peki Niilperi Şahinkaya'nın da estetik harikası olduğunu biliyor muydunuz?

Son günlerde yer aldığı dizideki performansıyla adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, Cannes Film Festivali için soluğu Fransa'da aldı. Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulnan Nilperi Şahinkaya, yaptığı açıklamalarla ve paylaştığı cesur pozlarla hayranlarının beğenisini kazanıyor. Nilperi Şahinkaya, son olarak Cannes pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti. Önce süper minisi ile yürek hoplatan Nilperi Şahinkaya ardından bikinili pozlarıyla adeta nefes kesti. Peki Niilperi Şahinkaya'nın da estetik harikası olduğunu biliyor muydunuz? Nilperi Şahinkaya, 2009 yılında yayınlanan Deniz Yıldızı isimli dizide Hande karakterine hayat vermişti. Nilperi Şahinkaya'yı görenler "Nilperi Şahinkaya da estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Cannes'a damga vuran Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları...