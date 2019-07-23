Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’nın doğum gününü böyle kutladı! Nilüfer’den duygusal mesaj!

Sanatçı Nilüfer Yumlu, sosyal medya hesabından kızı Ayşe Nazlı'nın yeni yaşını kutladı. Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Ayşe Nazlı şimdi bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdi büyüdü. Aralarındaki 45 yaş farkına rağmen uyumlu takılan ikili beraber yurt dışı seyahatlerine gidiyor. Fakat Nilüfer kızı Ayşe Nazlı için biraz korumacı. "Ayşe Nazlı'nın en çok neyine karışıyorsun?" sorusuna ise Nilüfer, "Çok fazla karışmam gereken bir durum olmuyor. Bazen bazı arkadaşlarının gece dışarı çıktıklarını söylüyor. Boyu beni geçti ama gece çıkmaya izni yok. Oturduğumuz sitenin içinde bir kafe var. Arkadaşlarıyla oraya gidiyorlar. Bizim sitenin içinde olursa en geç 8'e kadar izni oluyor... Benim yaşadığım dönemle onun yaşadığı dönem çok farklı. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Arada anlayamadığım ve tenkit ettiğim şeyler olabiliyor ama" diyerek yanıt verdi. Instagram'ı çok sık kullanmayan Ayşe Nazlı genelde arkadaşlarıyla olan fotoğraflarını paylaşıyor. Nilüfer Yumlu, sosyal medya hesabından kızı Ayşe Nazlı'nın yeni yaşını kutladı. Ünlü sanatçı duygu dolu mesajında şunları söyledi: ''Canım kızım bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun ve benim kızım oldun. Benim umudum, hayalim, can yoldaşım ve yaşama sevincim. Upuzun bir hayatın olsun. Hep güzellikler iyilikler dolsun hayatına. Seni çooook seviyorum.'' İşte merak edenler için Ayşe Nazlı ve Nilüfer'in yaşı...