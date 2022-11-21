Nişan atmışlardı! Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’i çabuk unuttu!

Saevarsson daha önce reklam filmi çektiği köprünün yayalara açık olduğunu sandığı için Deniz ile seyir halinde oldukları aracı birden durdurmuştu. Sevgilisini dışarı davet edip evlenme teklif etmişti. "Evet" cevabını alınca da 230 bin TL'lik yüzüğü parmağına takmıştı.