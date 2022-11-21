Nişan atmışlardı! Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’i çabuk unuttu!

Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:26
Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
11:30
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan evlenme teklifi almıştı. Evlilik planları yapan Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz kıskançlık nedeniyle ilişkilerini bitirmişti. Kal filmindeki cesur sahneleri gündem olan Dilan Çiçek Deniz ve nişanlısı birbirlerini takipten çıkarak fotoğraflarını da silmişti. İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu. Thor Saevarsson'ın sabahın ilk ışıklarına kadara eğlendiği bir kadını dudağından öpmeye çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.