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Haberler Galeri Nişan atmışlardı! Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu!
Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 11:30

Nişan atmışlardı! Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan evlenme teklifi almıştı. Evlilik planları yapan Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz kıskançlık nedeniyle ilişkilerini bitirmişti. Kal filmindeki cesur sahneleri gündem olan Dilan Çiçek Deniz ve nişanlısı birbirlerini takipten çıkarak fotoğraflarını da silmişti. İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i çabuk unuttu. Thor Saevarsson'ın sabahın ilk ışıklarına kadara eğlendiği bir kadını dudağından öpmeye çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.

Nişan atmışlardı! Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’i çabuk unuttu!

Dilan Çiçek Deniz, üç çocuk babası olan İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyordu. Deniz, geçen Aralık ayında sevgilisinden evlenme teklifi almıştı. Geçen ay boşanan Thor Saevarsson 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Dilan Çiçek Deniz'e büyük bir jest yapmıştı.

Nişan atmışlardı! Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’i çabuk unuttu!

Saevarsson daha önce reklam filmi çektiği köprünün yayalara açık olduğunu sandığı için Deniz ile seyir halinde oldukları aracı birden durdurmuştu. Sevgilisini dışarı davet edip evlenme teklif etmişti. "Evet" cevabını alınca da 230 bin TL'lik yüzüğü parmağına takmıştı.

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Nişan atmışlardı! Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’i çabuk unuttu!

Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, bu yaz sonu evlenme kararı almışlardı. Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson evlilik hazırlığı yaparken kıskançlık krizi yüzünden ayrıldı.

Nişan atmışlardı! Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’i çabuk unuttu!

Kal filmindeki ateşli sahneleri gündem olan Dilan Çiçek Deniz ve nişanlısı birbirlerini takipten çıkarak fotoğraflarını da silmişti.

Nişan atmışlardı! Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz’i çabuk unuttu!

Dilan Çiçek Deniz ile kıskançlık nedeniyle ilişkisini bitiren İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, bir kız arkadaşıyla sabaha kadar eğlendi.

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