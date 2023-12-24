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Haberler Galeri Nur Fettahoğlu eski eşi hakkında konuştu! "Karı koca olarak yapamadık, Levent benim çok iyi arkadaşım"
Giriş Tarihi: 24.12.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 15:05

Nur Fettahoğlu eski eşi hakkında konuştu! "Karı koca olarak yapamadık, Levent benim çok iyi arkadaşım"

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahi Devran rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Kızı Elisa Güzin ile sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun doğal halleri de takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. 2013 yılında dünyaevine giren Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu, 2015'te boşanmıştı. Ancak karar kesinleşmeden mahkemeye başvuran çift, evliliklerine devam etme kararı almıştı. 2.5 yıl önce tek celsede boşandığı kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu hakkında konuştu.

Nur Fettahoğlu eski eşi hakkında konuştu! Karı koca olarak yapamadık, Levent benim çok iyi arkadaşım

2013 yılında dünyaevine giren Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu, 2015'te boşanmıştı. Ancak karar kesinleşmeden mahkemeye başvuran çift, evliliklerine devam etme kararı almıştı. 2016'da kızları dünyaya gelen ikili, Mart 2021'de ikinci kez yollarını ayırmıştı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin duruşması beş dakika sürmüştü. Elisa Güzin'in velayeti ise anne Nur Fettahoğlu'na verilmişti.

Nur Fettahoğlu eski eşi hakkında konuştu! Karı koca olarak yapamadık, Levent benim çok iyi arkadaşım

Ünlü oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Nur Fettahoğlu eski eşi hakkında konuştu! Karı koca olarak yapamadık, Levent benim çok iyi arkadaşım

Şu sıralar kızı Elisa Güzin ile ilgilenmek dışında hiçbir şey yapmadığını belirten Fettahoğlu, "Sadece kızımla ilgileniyorum, bol bol vakit geçiriyorum onunla.

Nur Fettahoğlu eski eşi hakkında konuştu! Karı koca olarak yapamadık, Levent benim çok iyi arkadaşım


Başka da bir şey düşünmüyorum. Birkaç senaryo okudum ama beğenmedim, çok iyi bir proje olmadığı sürece dizilerde yer almayı düşünmüyorum. Umudum var, güzel bir iş geleceğine eminim" dedi.

Nur Fettahoğlu eski eşi hakkında konuştu! Karı koca olarak yapamadık, Levent benim çok iyi arkadaşım

Basın mensuplarının "Eski eşiniz Levent Veziroğlu ile görüşüyor musunuz?" sorusuna ünlü isim, şu yanıtı verdi:

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