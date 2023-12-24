Nur Fettahoğlu eski eşi hakkında konuştu! "Karı koca olarak yapamadık, Levent benim çok iyi arkadaşım"

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahi Devran rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Kızı Elisa Güzin ile sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun doğal halleri de takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. 2013 yılında dünyaevine giren Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu, 2015'te boşanmıştı. Ancak karar kesinleşmeden mahkemeye başvuran çift, evliliklerine devam etme kararı almıştı. 2.5 yıl önce tek celsede boşandığı kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu hakkında konuştu.