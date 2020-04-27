Nur Yerlitaş'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden başsağlığı mesajları yağıyor...

Sanat camiasının ve moda dünyasının en ünlü isimleri arasında yer alan Nur Yerlitaş edinilen son dakika bilgisine göre hayatını kaybetti. 64 yaşında kansere yenik düşen isim zor zamanlar yaşadığını katıldığı programlarda dile getirmişti. Bir süredir ekranlarda olmayan, kendini evinde izole eden isim 19 saat önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı. Yerlitaş, o paylaşımında, "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim. Bende kal" diye yazdı. Yerlitaş'a cevap veren Ajda Pekkan ise, "Canım Nurcuğum, seni çok özledim" ifadelerini kullandı. Öte yandan sanat dünyasından ünlü isimler Nur Yerlitaş için baş sağlığı mesajlarını sosyal medya hesapları üzerinden yayınladılar. Peki; Nur Yerlitaş neden öldü, resmi açıklama geldi mi?

İşte ünlülerden Nur Yerlitaş baş sağlığı mesajları ve detayları!