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Haberler Galeri Nur Yerlitaş'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden başsağlığı mesajları yağıyor!

'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden başsağlığı mesajları yağıyor!

Edinilen son dakika bilgisine göre; tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beyin kanseri teşhisi konan ünlü modacı bir süredir bununla ilgili tedavi görürken beyin ameliyatı olmuş ve son görüntüleri yürekleri dağlamıştı. Oldukça zayıfladığı görülen ünlü isim 64 yaşında hayatını kaybetti. Sanat camiasını yasa boğan isme ünlülerden başsağlığı mesajları yağıyor. Seda Sayan, , gibi pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından Nur Yerlitaş ile olan fotoğfalarını yayınlayarak başsağlığı mesajlarını paylaştılar. Peki; ? Nurella olarak televizyon camiasında tanınan Nur Yerlitaş kimdir?

Giriş Tarihi: 27.04.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 18:19
Nur Yerlitaş'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden başsağlığı mesajları yağıyor...

Nur Yerlitaş'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden başsağlığı mesajları yağıyor...

Sanat camiasının ve moda dünyasının en ünlü isimleri arasında yer alan edinilen son dakika bilgisine göre hayatını kaybetti. 64 yaşında kansere yenik düşen isim zor zamanlar yaşadığını katıldığı programlarda dile getirmişti. Bir süredir ekranlarda olmayan, kendini evinde izole eden isim 19 saat önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı. Yerlitaş, o paylaşımında, "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim. Bende kal" diye yazdı. Yerlitaş'a cevap veren Ajda Pekkan ise, "Canım Nurcuğum, seni çok özledim" ifadelerini kullandı. Öte yandan sanat dünyasından ünlü isimler Nur Yerlitaş için baş sağlığı mesajlarını sosyal medya hesapları üzerinden yayınladılar. Peki; , resmi açıklama geldi mi?

İşte ünlülerden Nur Yerlitaş baş sağlığı mesajları ve detayları!

Nur Yerlitaş sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden baş sağlığı mesajları yağıyor...

Nur Yerlitaş sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden baş sağlığı mesajları yağıyor...

KADİR DOĞULU

"Çok üzüldüm. Nurlar içinde uyu Allah rahmet eylesin."

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Nur Yerlitaş sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden baş sağlığı mesajları yağıyor...

Nur Yerlitaş sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden baş sağlığı mesajları yağıyor...

LERZAN MUTLU

"Allah rahmet eylesin."

Nur Yerlitaş sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden baş sağlığı mesajları yağıyor...

Nur Yerlitaş sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden baş sağlığı mesajları yağıyor...

SEDA SAYAN

"Yıllarım dostum sırdaşım yol arkadaşım uğur böceğim akıl hocam kılavuzum ismin gibi Nur'lar içinde uyu inşallah . Başımız sağ olsun."

Nur Yerlitaş sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden baş sağlığı mesajları yağıyor...

Nur Yerlitaş sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden baş sağlığı mesajları yağıyor...

AJDA PEKKAN

"Benim çok çok kıymetli ve özel arkadaşım... Moda dünyasında kendine ait bir dönem açan, tarzı, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan, sahne ve şov dünyasını öylesine benimsemiş ve muhteşem işler çıkarmış bir markaydın sen. Bizlere güzellik katan kostümlerini, güzel kalbini ve dostluğunu unutmak mümkün değil. Bugün bu erken ayrılığın derin üzüntüsü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyu."

Nur Yerlitaş sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden baş sağlığı mesajları yağıyor...

Nur Yerlitaş sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden baş sağlığı mesajları yağıyor...

İZZET ÇAPA

"Yüreği tertemiz, sevgisi samimi, dostluğu emsalsiz, sohbeti çok kıymetli bir yakınımı, can arkadaşım 'ı kaybettiğimizi öğrendim bir kaç dakika önce...Çok çok üzgünüm...Biliyorum ki onu tanıyan herkes çok üzgündür...Başımız sağ olsun, Nur'um mekanın cennet, kabrin ismin gibi nur olsun...Seninle saatler süren o sohbetlerimizi çok özleyeceğim..."

Nur Yerlitaş sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden baş sağlığı mesajları yağıyor...

Nur Yerlitaş sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a ünlülerden baş sağlığı mesajları yağıyor...

CENK EREN

"Çok çok üzgünüm. Çok eski çok kıymetli bir dostumu hepimizin hayatına da bir izi olan sevgili 'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin."

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