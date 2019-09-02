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  • Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer değişimi ile şaşırttı... Nurgül Yeşilçay oğlu için öyle bir şey söyledi ki...

'ın oğlu değişimi ile şaşırttı... Nurgül Yeşilçay oğlu için öyle bir şey söyledi ki...

Birçok dizi ve sinema filminden tanıdığımız güzel oyuncu son dönemin en çok merak edilen isimlerinden. Verdiği kilolar ile sık sık gündem olan Nurgül Yeşilçay yazın çok konuşulan ünlülerinden oldu. Genç kızlara taş çıkaran fit vücudu ile gündemden düşmeyen Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Ciddi bir hayran kitlesi olan güzel gözlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Daha önce paylaştığı havuz başındaki fotoğraflar ile ilgi odağı olan Nurgül Yeşilçay'a beğeni yağmıştı. 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın son yaptığı paylaşım ise oğlu ile oldu. Usta oyuncu Osman Nejat Özer ile paylaştığı fotoğrafa yaptığı espirili yorum ise hayranlarının yüzünü güldürdü. Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer'in değişimi ve babası olan 'e benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı... Nurgül Yeşilçay, Cem Özer'den olan oğlu Osman Nejat Özer ile yaptığı paylaşıma "Sanırsın karanlık odada,çiğ etle besledim... Korkmuyorum canım ne alakası var..." notunu düşerek ile oğlunun ne kadar büyüdüğüne vurgu yaptı... İşte Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer ve sizler için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 07:28 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 07:43
Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer değişimi ile şaşırttı... Nurgül Yeşilçay oğlu için öyle bir şey söyledi ki...

Birçok dizi ve sinema filminden tanıdığımız güzel oyuncu son dönemin en çok merak edilen isimlerinden. Verdiği kilolar ile sık sık gündem olan Nurgül Yeşilçay yazın çok konuşulan ünlülerinden oldu. Genç kızlara taş çıkaran fit vücudu ile gündemden düşmeyen Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Ciddi bir hayran kitlesi olan güzel gözlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Daha önce paylaştığı havuz başındaki fotoğraflar ile ilgi odağı olan Nurgül Yeşilçay'a beğeni yağmıştı. 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın son yaptığı paylaşım ise oğlu ile oldu. Usta oyuncu Osman Nejat Özer ile paylaştığı fotoğrafa yaptığı espirili yorum ise hayranlarının yüzünü güldürdü. Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer'in değişimi ve babası olan 'e benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı... Nurgül Yeşilçay, Cem Özer'den olan oğlu Osman Nejat Özer ile yaptığı paylaşıma "Sanırsın karanlık odada,çiğ etle besledim... Korkmuyorum canım ne alakası var..." notunu düşerek ile oğlunun ne kadar büyüdüğüne vurgu yaptı... İşte Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer ve sizler için derlediğimiz diğer ...

Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer değişimi ile şaşırttı... Nurgül Yeşilçay oğlu için öyle bir şey söyledi ki...

UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL

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Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer değişimi ile şaşırttı... Nurgül Yeşilçay oğlu için öyle bir şey söyledi ki...

UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL

Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer değişimi ile şaşırttı... Nurgül Yeşilçay oğlu için öyle bir şey söyledi ki...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer değişimi ile şaşırttı... Nurgül Yeşilçay oğlu için öyle bir şey söyledi ki...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer değişimi ile şaşırttı... Nurgül Yeşilçay oğlu için öyle bir şey söyledi ki...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer değişimi ile şaşırttı... Nurgül Yeşilçay oğlu için öyle bir şey söyledi ki...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

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