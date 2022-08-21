Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay'ın tatil kareleri ilgi odağı oldu! Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı!
Giriş Tarihi: 21.08.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 08:57

Nurgül Yeşilçay'ın tatil kareleri ilgi odağı oldu! Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı!

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parladığında kariyerinin çok başında olan Nurgül Yeşilçay şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu yapımcı Necati Kocabay ile uzun süredir aşk yaşıyor. 46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan yeni tatil pozları geldi. Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte düzgün fiziğiyle övgüleri toplayan Nurgül Yeşilçay'ın tatil paylaşımları...

Nurgül Yeşilçay’ın tatil kareleri ilgi odağı oldu! Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı!

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parladığında kariyerinin çok başında olan Nurgül Yeşilçay şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında. Yeşilçay, yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güzel oyuncu son tatil pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı.

Nurgül Yeşilçay’ın tatil kareleri ilgi odağı oldu! Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı!

Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nurgül Yeşilçay’ın tatil kareleri ilgi odağı oldu! Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı!

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan yeni tatil pozları geldi.

Nurgül Yeşilçay’ın tatil kareleri ilgi odağı oldu! Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı!

Nurgül Yeşilçay'ın bikinisi ile sere serpe güneşlendiği anlar sosyal medyayı coşturdu. Bikinisiyle poz veren Yeşilçay, kafasını havluyla güneşten korudu.

Nurgül Yeşilçay’ın tatil kareleri ilgi odağı oldu! Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı!

Fit hali ile övgüleri toplayan Nurgül Yeşilçay'ın siyah mayosu ile çektirdiği pozuna ise yorum yağdı.

SON DAKİKA