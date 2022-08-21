Giriş Tarihi: 21.08.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 08:57

Nurgül Yeşilçay'ın tatil kareleri ilgi odağı oldu! Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı!

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parladığında kariyerinin çok başında olan Nurgül Yeşilçay şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu yapımcı Necati Kocabay ile uzun süredir aşk yaşıyor. 46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan yeni tatil pozları geldi. Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte düzgün fiziğiyle övgüleri toplayan Nurgül Yeşilçay'ın tatil paylaşımları...