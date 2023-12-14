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Haberler Galeri O artık bir doktor! Tescilli güzel Neşe Erberk’in üçüzlerinden Selin Gurdikyan mezun oldu!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 10:41

O artık bir doktor! Tescilli güzel Neşe Erberk’in üçüzlerinden Selin Gurdikyan mezun oldu!

Tescilli güzel Neşe Erberk ve üçüz kızları sosyal medyada gündem oldu. Neşe Erbek, son paylaşımında kızlarının doğum gününü kutlamıştı. Neşe Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle göz dolduruyor. Lara Gurdikyan, Selin Gurdikyan ve Alin Gurdikyan 24 yaşına girdi. Neşe Erberk, kızlarının doğum gününü 'İyi ki doğmuşsunuz, iyi ki doğurmuşum… 3 nesil bir arada kutlamanın keyfini yaşıyoruz' notuyla kutlamıştı. Tescilli güzel Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştu. 24 yaşındaki tescilli güzel, Florida International University'den mezun oldu. İşte Neşe Erbek'in kızı Selin Gurdikyan...

O artık bir doktor! Tescilli güzel Neşe Erberk’in üçüzlerinden Selin Gurdikyan mezun oldu!

1983 Türkiye Güzeli eski manken Neşe Erberk'in üçüzlerinin son halini görenler inanamıyor. Neşe Erberk'in Ayk Gurdikyan ile olan evliliğinden üçüz kızları var. Neşe Erberk'in kızlarının isimleri ise Lara Gurdikyan, Selin Gurdikyan, Alin Gurdikyan. Tıp fakültesini bitiren Selin Gurdikyan, Florida International University'den mezuniyet fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte Selin Gurdikyan...

O artık bir doktor! Tescilli güzel Neşe Erberk’in üçüzlerinden Selin Gurdikyan mezun oldu!

1983 Türkiye Güzeli eski manken Neşe Erberk'in üçüzlerinin son halini görenler inanamıyor.

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O artık bir doktor! Tescilli güzel Neşe Erberk’in üçüzlerinden Selin Gurdikyan mezun oldu!

Neşe Erberk'in Ayk Gurdikyan ile olan evliliğinden üçüz kızları var. Neşe Erberk'in kızlarının isimleri ise Lara Gurdikyan, Selin Gurdikyan, Alin Gurdikyan.

O artık bir doktor! Tescilli güzel Neşe Erberk’in üçüzlerinden Selin Gurdikyan mezun oldu!

Robert Kolej'i bitirmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Neşe Erberk kızlarının eğitimine de oldukça özen gösteriyor.

O artık bir doktor! Tescilli güzel Neşe Erberk’in üçüzlerinden Selin Gurdikyan mezun oldu!

Katıldığı bir programda kızları için "Üçüzler ama hepsi farklı birer kişi. Çocukluklarından beri onları bu bilinçle yetiştirdim. Aynı giydirmedim. Farklı okullarda, farklı bölümlerde okudular. Üçü de üniversiteyi kazandı. Gururlu anneyim! Selin Tıp okuyacak. Lara işletme okumak istiyor, hem de mankenlik yapmak istiyor.

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