O artık bir doktor! Tescilli güzel Neşe Erberk’in üçüzlerinden Selin Gurdikyan mezun oldu!

Katıldığı bir programda kızları için "Üçüzler ama hepsi farklı birer kişi. Çocukluklarından beri onları bu bilinçle yetiştirdim. Aynı giydirmedim. Farklı okullarda, farklı bölümlerde okudular. Üçü de üniversiteyi kazandı. Gururlu anneyim! Selin Tıp okuyacak. Lara işletme okumak istiyor, hem de mankenlik yapmak istiyor.