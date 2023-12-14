O artık bir doktor! Tescilli güzel Neşe Erberk’in üçüzlerinden Selin Gurdikyan mezun oldu!

Tescilli güzel Neşe Erberk ve üçüz kızları sosyal medyada gündem oldu. Neşe Erbek, son paylaşımında kızlarının doğum gününü kutlamıştı. Neşe Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle göz dolduruyor. Lara Gurdikyan, Selin Gurdikyan ve Alin Gurdikyan 24 yaşına girdi. Neşe Erberk, kızlarının doğum gününü 'İyi ki doğmuşsunuz, iyi ki doğurmuşum… 3 nesil bir arada kutlamanın keyfini yaşıyoruz' notuyla kutlamıştı. Tescilli güzel Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştu. 24 yaşındaki tescilli güzel, Florida International University'den mezun oldu. İşte Neşe Erbek'in kızı Selin Gurdikyan...