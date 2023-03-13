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Haberler Galeri Oben Alkan ile geçen ay evlenen Bora Akkaş baba oluyor! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 11:24

Oben Alkan ile geçen ay evlenen Bora Akkaş baba oluyor! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bir dönem rol aldığı "Geniş Aile" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran, "Çukur" ve "Yeşilçam" gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu Bora Akkaş, geçen ay Oben Alkan ile Milano'da dünyaevine girmişti. İki yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan çiftten geçen günlerde de müjdeli haber gelmişti. Bir bebek bekledikleri öğrenilen Bora Akkaş ve Oben Alkan, önceki gece Caddebostan'da yürürken objektiflere takıldı. Ayaküstü soruları yanıtlayan gözde çift, bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı. İşte Bora Akkaş-Oben Alkan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti...

Oben Alkan ile geçen ay evlenen Bora Akkaş baba oluyor! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Geniş Aile'nin Zekai'si olarak hafızalara kazınan Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile geçen ay Milano'da nikâh masasına oturmuştu. Evlilikleri tam gaz devam eden çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu...

Oben Alkan ile geçen ay evlenen Bora Akkaş baba oluyor! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Oyuncu Bora Akkaş ile eşi Oben Alkan, önceki gece Caddebostan'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

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Oben Alkan ile geçen ay evlenen Bora Akkaş baba oluyor! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Geçen günlerde bir bebek bekledikleri ortaya çıkan çift, çıktıkları yürüyüş turunda ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Oben Alkan ile geçen ay evlenen Bora Akkaş baba oluyor! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Gazetecileri karşılarında görünce şaşıran ikili, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Oben Alkan ile geçen ay evlenen Bora Akkaş baba oluyor! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Basın mensuplarıyla sohbet eden Alkan ile Akkaş, "Her şey çok güzel gidiyor. Güzel bir karar aldık, güzel de bir haber aldık. Bir kızımız olcak. Gördüğünüz gibi her şey..." açıklamasında bulundu.

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