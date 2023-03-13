Oben Alkan ile geçen ay evlenen Bora Akkaş baba oluyor! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bir dönem rol aldığı "Geniş Aile" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran, "Çukur" ve "Yeşilçam" gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu Bora Akkaş, geçen ay Oben Alkan ile Milano'da dünyaevine girmişti. İki yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan çiftten geçen günlerde de müjdeli haber gelmişti. Bir bebek bekledikleri öğrenilen Bora Akkaş ve Oben Alkan, önceki gece Caddebostan'da yürürken objektiflere takıldı. Ayaküstü soruları yanıtlayan gözde çift, bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı. İşte Bora Akkaş-Oben Alkan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti...