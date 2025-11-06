Oğlu Tuğberk Yağız Güllü’nün mezarından paylaşım yaptı! Sosyal medya o notla çalkalandı: “Lütfen mezar taşına…”

"TUGYAN'IN YÜZÜ BANA DÖNÜKTÜ, BEN AYNADA DİKİŞLERİME BAKIYORDUM"

İfadesinde Güllü'nün öldüğü geceyi yeniden anlatan Ulu, "Biz o gece Ülkem'in odasında telefondan müzik açmıştık, eğleniyorduk, hatta ortada oynuyorduk, Gül anne geldiğinde malkata isimli bir şarkı çalıyordu, onun eşliğinde Ülkem ile oynuyorduk, Gül anne gelince o da bizimle birlikte oynamaya başladı, hatta bana roman havasını nasıl oynanacağını gösteriyordu, hatta onun meşhur roman havası oynarken bir hareketi vardı eteğini yukarı doğru çekerek oyun oynuyordu, bunu bana gösteriyordu, fakat ben oynamayı beceremiyordum, hatta Tuğyan 'Anne o roman havası oynamayı bilmiyor' dedi, hatta gülüştük, Gül annem 'Or*spu' şeklinde şaka yollu bir söz söyledi, sonra ben oynamayı bırakarak tekrar gardırobun aynasına dikişlerime bakmaya başladım, aynaya iyice yaklaşmıştım, dikişimin içinde yine cam parçası var mı diye bakıyordum, bu sırada Tuğyan tam benim yanımda arkası cama dönük bir halde oynamaya devam ediyordu, Tuğyan'ın yüzü bana dönüktü, ben aynaya döndükten sonra tümüyle dikişlerime odaklanmıştım, sonra birden bir ses duyar gibi oldum cama doğru baktığımda Tuğyan da cama doğru dönmüştü, ikimizde cama doğu baktık, ben hatta Tuğyan'ın sırtından tam göremediğim için başımı Tuğyan'ın sırtının yanından uzatarak cama bakmaya çalıştım ama camda hiçbir şey görmedim, Gül anneyi görmedim, bu sırada ben ne düşüneceğimi de şaşırdım, sadece Tuğyan'ın koş lafını hatırlıyorum onun koş lafıyla birlikte merdivenlerden aşağıya koşmaya başladık" ifadelerini kullandı.