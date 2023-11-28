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Haberler Galeri Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... Estetiğin dibine vuran Zeynep Koçak "Yok artık bu sen olamazsın" dedirtti!
Giriş Tarihi: 28.11.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 06:31

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... Estetiğin dibine vuran Zeynep Koçak "Yok artık bu sen olamazsın" dedirtti!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki onu tanımakta zorlanacaksınız. Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, adeta başka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak cesur pozları ile de oldukça dikkat çekiyor. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti. Zeynep Koçak doğum günü pozlarıyla şarkıcı Güllü'ye benzetilmişti... İşte bir dönem Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen 41 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak'ın son hali...

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... Estetiğin dibine vuran Zeynep Koçak Yok artık bu sen olamazsın dedirtti!

Son olarak "Sadece Arkadaşız" ile "En iyi romantik komedi yazarı" ödülü alan yazar ve oyuncu Zeynep Koçak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... Estetiğin dibine vuran Zeynep Koçak Yok artık bu sen olamazsın dedirtti!

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlere imza atan hem yazan, hem oynayan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu.

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Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... Estetiğin dibine vuran Zeynep Koçak Yok artık bu sen olamazsın dedirtti!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yayınlandığı dönemde Oğuzhan Koç'un sevgilisi olan Zeynep Koçak, uzun yıllar birlikte olduğu ve evliliğin eşiğinden döndüğü Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... Estetiğin dibine vuran Zeynep Koçak Yok artık bu sen olamazsın dedirtti!

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı!

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... Estetiğin dibine vuran Zeynep Koçak Yok artık bu sen olamazsın dedirtti!

Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.

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