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Haberler Galeri Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir ile çıktığı mavi tura mini servet harcadı! Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir için yaptığı jest ağızları açık bıraktı
Giriş Tarihi: 31.05.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 09:34

sevgilisi ile çıktığı mavi tura mini servet harcadı! Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir için yaptığı jest ağızları açık bıraktı

Oyuncu ile şarkıcı , geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmış ve sürpriz ilişkileriyle magazin gündemine oturmuştu. Aşkları doludizgin devam eden , geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları ve sevgilisi ile tatil sezonunu açtı. Kiraladıkları guletle 'nin koylarını gezmeye devam eden 'un aşk dolu kareleri de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkıcının sevgilisiyle çıktığı 'aşk tatili'nde hiçbir masraftan kaçınmadığı öğrenildi. Koç'un teknenin tüm masraflarını karşıladığı da ortaya çıktı. Oğuzhan Koç, 1 haftalık tekne kiralama için mini bir servet harcadı!

Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir ile çıktığı mavi tura mini servet harcadı! Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir için yaptığı jest ağızları açık bıraktı

Oyuncu ile şarkıcı , geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmış ve sürpriz ilişkileriyle magazin gündemine oturmuştu.

Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir ile çıktığı mavi tura mini servet harcadı! Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir için yaptığı jest ağızları açık bıraktı

Aşkları doludizgin devam eden ile , geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları ve sevgilisi ile Kaş'ta tatil sezonunu açtı.

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Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir ile çıktığı mavi tura mini servet harcadı! Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir için yaptığı jest ağızları açık bıraktı

Ekip geçtiğimiz günlerde tekneyle denize açılmış, o keyifli dakikalar magazin muhabirlerinin objektiflerine de yansıdı.

Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir ile çıktığı mavi tura mini servet harcadı! Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir için yaptığı jest ağızları açık bıraktı

Şezlongda güneşlenirken görüntüleri ortaya çıkan ile çiftinin samimi halleri magazin sayfalarında yerini aldı.

Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir ile çıktığı mavi tura mini servet harcadı! Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir için yaptığı jest ağızları açık bıraktı

Dudak Dudağa görüntüleri hızla sosyal medyada da yayılan ile 'in aşk dolu kareleri büyük ilgi gördü.

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