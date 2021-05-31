Giriş Tarihi: 31.05.2021 09:27Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 09:34
Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir ile çıktığı mavi tura mini servet harcadı! Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir için yaptığı jest ağızları açık bıraktı
Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmış ve sürpriz ilişkileriyle magazin gündemine oturmuştu. Aşkları doludizgin devam eden Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile tatil sezonunu açtı. Kiraladıkları guletle Fethiye'nin koylarını gezmeye devam eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk dolu kareleri de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkıcının sevgilisiyle çıktığı 'aşk tatili'nde hiçbir masraftan kaçınmadığı öğrenildi. Koç'un teknenin tüm masraflarını karşıladığı da ortaya çıktı. Oğuzhan Koç, 1 haftalık tekne kiralama için mini bir servet harcadı!