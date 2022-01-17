Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’in pozları çok konuşuldu! Demet Özdemir’den eski sevgilisi Oğuzhan Koç’u kıskandıracak pozlar!
Giriş Tarihi: 17.01.2022 23:26 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 23:26

Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’in pozları çok konuşuldu! Demet Özdemir’den eski sevgilisi Oğuzhan Koç’u kıskandıracak pozlar!

Bir süredir doludizgin bir aşk yaşayan Demet Ödzemir ve Oğuzhan Koç çiftine adeta nazar değdi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Paris tatili dönüşünde ayrıldıkları öğrenildi. Her ayrılık iddialarının ardından yalanlama yapan çift, bu kez sessiz kaldı. İlk hamle ise Demet Özdemir'den geldi. Özdemir, eski sevgilisi ile birlikte yer aldığı tüm kareleri sildi. Bu hamlede sonra da Koç'tan da son bir hamle gelince ayrılık iddiaları kuvvetlendi. Bugün ise sosyal medyada paylaşım yapan ünlü oyuncunun pozları ise eski aşkını kıskandıracak cinsten oldu. İşte ayrıntılar!

Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’in pozları çok konuşuldu! Demet Özdemir’den eski sevgilisi Oğuzhan Koç’u kıskandıracak pozlar!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç doludizgin giden ilişkilerini sonlandırdı.

Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’in pozları çok konuşuldu! Demet Özdemir’den eski sevgilisi Oğuzhan Koç’u kıskandıracak pozlar!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan fotoğraflarını silen çift, ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’in pozları çok konuşuldu! Demet Özdemir’den eski sevgilisi Oğuzhan Koç’u kıskandıracak pozlar!

Eski sevgilisinden ayrılan Demet Özdemir, sosyal medyadan paylaşımlarını artırdı.

Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’in pozları çok konuşuldu! Demet Özdemir’den eski sevgilisi Oğuzhan Koç’u kıskandıracak pozlar!

Paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’in pozları çok konuşuldu! Demet Özdemir’den eski sevgilisi Oğuzhan Koç’u kıskandıracak pozlar!

Demet Özdemir'in bugün yayınladığı fotoğrafları eski aşkını adeta kıskandıracak cinsten.

SON DAKİKA