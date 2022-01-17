Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’in pozları çok konuşuldu! Demet Özdemir’den eski sevgilisi Oğuzhan Koç’u kıskandıracak pozlar!

Bir süredir doludizgin bir aşk yaşayan Demet Ödzemir ve Oğuzhan Koç çiftine adeta nazar değdi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Paris tatili dönüşünde ayrıldıkları öğrenildi. Her ayrılık iddialarının ardından yalanlama yapan çift, bu kez sessiz kaldı. İlk hamle ise Demet Özdemir'den geldi. Özdemir, eski sevgilisi ile birlikte yer aldığı tüm kareleri sildi. Bu hamlede sonra da Koç'tan da son bir hamle gelince ayrılık iddiaları kuvvetlendi. Bugün ise sosyal medyada paylaşım yapan ünlü oyuncunun pozları ise eski aşkını kıskandıracak cinsten oldu. İşte ayrıntılar!