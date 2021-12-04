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Haberler Galeri Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi...
Giriş Tarihi: 04.12.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 17:06

Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen, 2008 yılında Şirin Ediger ile nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinden bir yıl sonra kızları İstanbul'u kucaklarına almıştı. Ancak Bayülgen ile Ediger, 2014 yılında yollarını ayırdı. Çift, bu süreçte kızlarını gözlerden uzak büyütse de İstanbul'un son hali ortaya çıktı. Genç kız olan İstanbul, güzelliği ile adından söz ettirdi. İşte Okan Bayülgen'in kızı İstanbul'un son hali...

Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Ünlü sunucu Okan Bayülgen, 2008 yılında Şirin Ediger ile nikah masasına oturdu. 2009 yılında İstanbul adını verdikleri kızlarını kucağına alan çift, 2014 yılında evliliğini bitirdi.

Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Çift, bu süreçte kızlarını da gözlerden uzak büyütme kararı aldı.

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Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

ANNESİ SIK SIK POZLARINI PAYLAŞIYOR

Basında görülmeyen 12 yaşındaki İstanbul Bayülgen ise merak konusu oldu.

Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Annesi Şirin Ediger ile yaşayan İstanbul, sosyal medya hesabını kapalı kullanarak sadece tanıdığı kişilerin isteklerini kabul ediyor.

Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Ancak anne Şirin Ediger, sosyal medya hesabından sık sık kızının fotoğraflarını yayınlıyor.

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