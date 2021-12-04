Giriş Tarihi: 04.12.2021 17:03Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 17:06
Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi...
Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen, 2008 yılında Şirin Ediger ile nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinden bir yıl sonra kızları İstanbul'u kucaklarına almıştı. Ancak Bayülgen ile Ediger, 2014 yılında yollarını ayırdı. Çift, bu süreçte kızlarını gözlerden uzak büyütse de İstanbul'un son hali ortaya çıktı. Genç kız olan İstanbul, güzelliği ile adından söz ettirdi. İşte Okan Bayülgen'in kızı İstanbul'un son hali...