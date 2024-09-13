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Haberler Galeri Ömer’in Hakan’ı Emre Taşkıran anlatırken duygulandı: Canım sıkılıyor bundan bahsederken…
Giriş Tarihi: 13.09.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:21

Ömer’in Hakan’ı Emre Taşkıran anlatırken duygulandı: Canım sıkılıyor bundan bahsederken…

"Ömer" dizisiyle yıldızı parladı, şimdilerde de "Charlie Chaplin" oyunuyla sahnelerin tozunu attırıyor… Bu hafta Sabah TV'de Emre Taşkıran ile bir araya geldik. Çocukluğundan başladık sohbete; tembel bir öğrenci olduğundan bahsetti. 3 yıllık liseyi 5 senede bitirse de, üniversite okumak için gittiği Trabzon'da hayatı değişti. "Ben kimim?" diye sorguladı, anlatıcı olduğunu fark ettikten sonra bir sabah, "Ben oyuncu olacağım" diyerek uyandı. Fakat hayallerine ulaşmak sandığı kadar kolay olmadı… Emre Taşkıran ile hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini konuştuk.

YASEMİN DÖNGEL
Ömer’in Hakan’ı Emre Taşkıran anlatırken duygulandı: Canım sıkılıyor bundan bahsederken…

-Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

Teşekkür ederim. Ömer'i bitirdik. Hemen ardından Charlie Chaplin'e başladık. Güzel bir tatil sezonu geçirdim, yeni sezonu bekliyoruz. İş görüşmeleri yapıyorum.

-Ben sormayayım, sen kendini anlat Emre… Seni tanımayan birine kendini nasıl anlatırsın?

Enteresan bir eğitim hayatım oldu diyebilirim.

Ömer’in Hakan’ı Emre Taşkıran anlatırken duygulandı: Canım sıkılıyor bundan bahsederken…

-Nasıl yani?

Çok okulla arası olan bir insan değildim. 3 yıllık liseyi 5 senede bitirdim, 2 sene boyunca sürekli derslere girdim. Sürekli derslerden atıldım, okula gidemedim falan filan. 3 sene üniversite sınavına girdim. İlk girdiğim sene barajı geçemedim.

-Tembel bir öğrenciydin yani?

Tembel ve biraz hayta bir öğrenciydim. Neyse bir şekilde 2 yıllık Turizm ve Otelcilik ikinci öğretim KATÜ'yü kazandım. Trabzon'a gideceğim. Sonra gidince orada kendinle baş başa kalınca ve aileden erken uzaklaşınca bu sefer sorgulamaya başlıyorsun bir şeyleri. Ve böyle yavaş yavaş bir şeyler okumaya başladım ben.

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Ömer’in Hakan’ı Emre Taşkıran anlatırken duygulandı: Canım sıkılıyor bundan bahsederken…

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASINI TRABZON'DA YAŞADIM

-Baya hayatının dönüm noktası olmuş…

Evet evet, baya hayatım Trabzon'da döndü benim. Çalışmaya başladım, para kazanmaya başladım, derslerim iyi gidiyor, sınavlardan iyi not alıyorum falan. Böyle bir sene geçirdim, güzel de kitap okudum. Birinci senenin sonunda dedim ki "Ben kimim?" Aslında her şey böyle başladı benim için. Çocukluktan böyle anlatmayı dinlemeyi çok severdim ben. Birazcık eğitim hayatım iyi gitse belki psikoloji falan okuyabilirdim, seviyordum çünkü. Ben dedim ki, "Anlatıcıyım ben." Bu sefer şey başlıyor, "Ne anlatacağım?" Sonra sanatla ilgili bir şey olacağı kesinleşti ama ne? Sonra böyle debelenmeler sonucunda bir sabah uyanıp, böyle bir vakıf olup dedim ki, "Tamam, ben oyuncu olacağım." Aslında hikaye böyle başladı.

Ömer’in Hakan’ı Emre Taşkıran anlatırken duygulandı: Canım sıkılıyor bundan bahsederken…

BİRAZ CANIM SIKILIYOR BUNU ANLATIRKEN…

-Bu meslekten öğrendiğin en önemli hayat dersi ne oldu?

Vazgeçmemeyi öğretti. Biraz canım sıkılıyor bunu anlatırken… Bir şekilde ne yaparsak yapalım masada kalmamız lazım. Oyunda kalmamız lazım. O eli pas geçsek de bir şekilde orada olmamız lazım. Çünkü şöyle bir şey; biz gerçekten oynamak için debeleniyoruz aslında. Bizim yerimiz sahne, kamera ve bizim oynamamız gerekiyor. Bunun için bu kadar mücadele etmek çok canımı sıkıyordu başlarda. "Beni de oyuna alın" diye ağlayan çocuklar olur ya, gerçekten küçük bir çocuk gibi aslında. O enerjide sabit kalmak çok zor, biraz bana öğretti bunu meslek.

Ömer’in Hakan’ı Emre Taşkıran anlatırken duygulandı: Canım sıkılıyor bundan bahsederken…

-Cümleye başlarken baya duygulandın, gözlerin doldu…

Evet, çok zor oluyor çünkü süreç.

-"Ömer" dizisine gelelim… Güzel bir işti. Sana neler kattı, sevilmeyen bir karaktere hayat vermek nasıl bir histi, nasıl dönüşler aldın?

İzleyen kötü olduğuna ikna oluyor; nefret ediyor, bir art niyet besliyor. Dönüş şuna bakmıyor, "Ben buna ikna oldum şu an ve izlediğim şeyden beni ikna etti" durumu en sona atılıyor. O kötü karakterlerin biraz dezavantajı bu. Avantajı ise şu, Hakan'ı bu kadar net kötü bir taraftan hiç almadım. Sağ olsun hocalarım da bana bu yönden hiç diretmedi. Bir yer buldum Hakan'a; gerçekten bunalmış, çok iyi bir yerden çok kötü bir yere gelmiş ve en sonunda artık "Ne olacaksa olsun ben kendimi düşüneceğim ya" deyip ilk hamlesini yapmış, sonrasında peşi sıra başına gelmeyen felaket kalmamış, en sonunda da pişman olmuş bir adam aslında. Burada da şöyle bir şey çıkarttık ortaya; saf kötü net kötü değil de, umursamaz, gamsız, rahat. Dövsen de Hakan için problem değil, sövsen de değil. O kötülüğün nedeni birazcık bencillikten geliyor. Bir süre sonra "Düzeliyor musun lan sen?" gibi mahalle teyzelerinden ufak ufak tepkiler aldım (gülüyor). Ama çok eğlendik bu süreçte. Ekip de çok güzeldi. Bu kadar güzelliğin içinde de böyle özgür bir karakteri oynamak bana çok iyi geldi. Birazcık biz şekillendirdik gerçekten. Küçük doğaçlamalar minik tripler aslında günün sonunda güzel keyifli bir rol çıkarttı. İyi bir serüvendi, 54 bölüm ben çok eğlendim gerçekten. E Merve sağ olsun partnerim Merve Dizdar'dı.

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