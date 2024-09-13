Ömer’in Hakan’ı Emre Taşkıran anlatırken duygulandı: Canım sıkılıyor bundan bahsederken…

-Cümleye başlarken baya duygulandın, gözlerin doldu…

Evet, çok zor oluyor çünkü süreç.

-"Ömer" dizisine gelelim… Güzel bir işti. Sana neler kattı, sevilmeyen bir karaktere hayat vermek nasıl bir histi, nasıl dönüşler aldın?

İzleyen kötü olduğuna ikna oluyor; nefret ediyor, bir art niyet besliyor. Dönüş şuna bakmıyor, "Ben buna ikna oldum şu an ve izlediğim şeyden beni ikna etti" durumu en sona atılıyor. O kötü karakterlerin biraz dezavantajı bu. Avantajı ise şu, Hakan'ı bu kadar net kötü bir taraftan hiç almadım. Sağ olsun hocalarım da bana bu yönden hiç diretmedi. Bir yer buldum Hakan'a; gerçekten bunalmış, çok iyi bir yerden çok kötü bir yere gelmiş ve en sonunda artık "Ne olacaksa olsun ben kendimi düşüneceğim ya" deyip ilk hamlesini yapmış, sonrasında peşi sıra başına gelmeyen felaket kalmamış, en sonunda da pişman olmuş bir adam aslında. Burada da şöyle bir şey çıkarttık ortaya; saf kötü net kötü değil de, umursamaz, gamsız, rahat. Dövsen de Hakan için problem değil, sövsen de değil. O kötülüğün nedeni birazcık bencillikten geliyor. Bir süre sonra "Düzeliyor musun lan sen?" gibi mahalle teyzelerinden ufak ufak tepkiler aldım (gülüyor). Ama çok eğlendik bu süreçte. Ekip de çok güzeldi. Bu kadar güzelliğin içinde de böyle özgür bir karakteri oynamak bana çok iyi geldi. Birazcık biz şekillendirdik gerçekten. Küçük doğaçlamalar minik tripler aslında günün sonunda güzel keyifli bir rol çıkarttı. İyi bir serüvendi, 54 bölüm ben çok eğlendim gerçekten. E Merve sağ olsun partnerim Merve Dizdar'dı.