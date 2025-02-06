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Haberler Galeri One Direction üyesi balkondan düşerek hayatını kaybetmişti... Liam Payne'nin kız arkadaşı ilk kez açıkladı! "Ben bıraktığımda..."
Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:40 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:40

One Direction üyesi balkondan düşerek hayatını kaybetmişti... Liam Payne'nin kız arkadaşı ilk kez açıkladı! "Ben bıraktığımda..."

One Direction grubu 2010 yılında kurularak dünya çapında bir etki yaratmıştı. 2016 yılında dağılan grup üyeleri, bireysel olarak devam ederek başarılarını devam ettirmişlerdi. 31 yaşındaki Liam Payne'de bu üyelerden sadece biriydi. Gencecik yaşında kaldığı otelin balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybeden Payne, tüm yasa boğmuştu. Ölümüyle sarsılan kişilerden biri de sevgilisi Kate Cassidy oldu. Şimdiye kadar konu hakkında açıklama yapmayan Cassidy, sonunda sessizliğini bozdu.

One Direction üyesi balkondan düşerek hayatını kaybetmişti... Liam Payne’nin kız arkadaşı ilk kez açıkladı! Ben bıraktığımda...

One Direction, eski üyesi Liam Payne'den acı haberiyle sarsılmıştı. 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelde ölü bulunmuştu.

One Direction üyesi balkondan düşerek hayatını kaybetmişti... Liam Payne’nin kız arkadaşı ilk kez açıkladı! Ben bıraktığımda...

BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Dünyaca ünlü şarkıcı, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek 31 yaşında hayatını kaybetmişti.

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One Direction üyesi balkondan düşerek hayatını kaybetmişti... Liam Payne’nin kız arkadaşı ilk kez açıkladı! Ben bıraktığımda...

"UYUŞTURUCU VE ALKOLÜN ETKİSİ ALTINDA OLABİLECEK SALDIRGAN BİR ADAM..."

Görgü tanıklarının 'uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olabilecek saldırgan bir adamın otelde bulunduğunu belirterek polisi aradığı öğrenilmişti.

One Direction üyesi balkondan düşerek hayatını kaybetmişti... Liam Payne’nin kız arkadaşı ilk kez açıkladı! Ben bıraktığımda...

CESEDİ OTELİN İÇ AVLUSUNDA BULUNDU

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şarkıcının cesedinin otelin iç avlusunda bulunduğunu doğrulamıştı.

One Direction üyesi balkondan düşerek hayatını kaybetmişti... Liam Payne’nin kız arkadaşı ilk kez açıkladı! Ben bıraktığımda...

Ünlü şarkıcının ölüm haberiyle sarsılan sevenlerinden biri de sevgilisi Kate Cassidy oldu.

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