Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
15:40
One Direction üyesi balkondan düşerek hayatını kaybetmişti... Liam Payne'nin kız arkadaşı ilk kez açıkladı! "Ben bıraktığımda..."
One Direction grubu 2010 yılında kurularak dünya çapında bir etki yaratmıştı. 2016 yılında dağılan grup üyeleri, bireysel olarak devam ederek başarılarını devam ettirmişlerdi. 31 yaşındaki Liam Payne'de bu üyelerden sadece biriydi. Gencecik yaşında kaldığı otelin balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybeden Payne, tüm yasa boğmuştu. Ölümüyle sarsılan kişilerden biri de sevgilisi Kate Cassidy oldu. Şimdiye kadar konu hakkında açıklama yapmayan Cassidy, sonunda sessizliğini bozdu.