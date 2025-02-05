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Haberler Galeri ‘Onlar ayrılmaz’! Justin Bieber ve Hailey Bieber New York’ta ortaya çıkıp boşanma iddialarını böyle susturdu!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:36

‘Onlar ayrılmaz’! Justin Bieber ve Hailey Bieber New York’ta ortaya çıkıp boşanma iddialarını böyle susturdu!

Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber, Hailey Bieber ile uzun zamandır birlikte. Çiftin geçtiğimiz aylarda ilk çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin ilişkilerinde sorun yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Birbirini sosyal medya üzerinden takipten çıkaran çift, boşanma iddialarıyla yine gündemde yer aldı. Ünlü çift, New York'ta görüntülenerek iddialara yanıt vermiş oldu. İşte o anlar!

‘Onlar ayrılmaz’! Justin Bieber ve Hailey Bieber New York’ta ortaya çıkıp boşanma iddialarını böyle susturdu!

Magazin gündemi Justin ve Hailey Bieber'ın birbirini takipten çıkmasıyla sarsıldı. Ünlü çiftin bu hamlesi boşanma iddialarını kuvvetlendirdi.

‘Onlar ayrılmaz’! Justin Bieber ve Hailey Bieber New York’ta ortaya çıkıp boşanma iddialarını böyle susturdu!

İDDİALAR SONRASI İLK KEZ ORTAYA ÇIKTILAR

Sessizliğini koruyan çift, dün ilk kez New York'ta ortaya çıktı.

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‘Onlar ayrılmaz’! Justin Bieber ve Hailey Bieber New York’ta ortaya çıkıp boşanma iddialarını böyle susturdu!

SARMAŞ DOLAŞ ARABAYA BİNDİLER

İddialar sonrası ilk kez görüntülenen çift, restoran çıkışında sarmaş dolaş arabaya bindi.

Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber boşanma iddialarına böyle yanıt verdi!

‘Onlar ayrılmaz’! Justin Bieber ve Hailey Bieber New York’ta ortaya çıkıp boşanma iddialarını böyle susturdu!

BÖYLECE İDDİALARI YALANLADILAR

Çift, böylece boşanma iddialarını yalanlamış oldu.

‘Onlar ayrılmaz’! Justin Bieber ve Hailey Bieber New York’ta ortaya çıkıp boşanma iddialarını böyle susturdu!

Justin'in ayrıca eski akıl hocası Usher, menajeri Scooter Braun ve Hailey'nin babası Stephen Baldwin'i de takipten çıkarması dünya basınında çok konuşulmuştu.

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