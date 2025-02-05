Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
12:36
‘Onlar ayrılmaz’! Justin Bieber ve Hailey Bieber New York’ta ortaya çıkıp boşanma iddialarını böyle susturdu!
Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber, Hailey Bieber ile uzun zamandır birlikte. Çiftin geçtiğimiz aylarda ilk çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin ilişkilerinde sorun yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Birbirini sosyal medya üzerinden takipten çıkaran çift, boşanma iddialarıyla yine gündemde yer aldı. Ünlü çift, New York'ta görüntülenerek iddialara yanıt vermiş oldu. İşte o anlar!