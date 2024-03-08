Giriş Tarihi: 08.03.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
08:00
Onu oyuncu olarak biliyorduk ama… Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri’nin yeni mesleği bakın ne! Duyanlar çok şaşırdı!
Ünlü oyuncu Mehtap Bayri, şimdilerde oyunculuğun ardından ticarete atıldı. İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşmişti! Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran 'Ekmek Teknesi' sektöre kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Fırıncı Nusret Baba'nın en büyük kızı Mehpare karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Mehtap Bayri, yeni mesleği ile şaşırttı. Oyunculuğuyla dizilerin aranılan isimlerinden olan Bayri, ticarete yöneldi.