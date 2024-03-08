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Haberler Galeri Onu oyuncu olarak biliyorduk ama… Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri’nin yeni mesleği bakın ne! Duyanlar çok şaşırdı!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 08:00

Onu oyuncu olarak biliyorduk ama… Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri’nin yeni mesleği bakın ne! Duyanlar çok şaşırdı!

Ünlü oyuncu Mehtap Bayri, şimdilerde oyunculuğun ardından ticarete atıldı. İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşmişti! Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran 'Ekmek Teknesi' sektöre kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Fırıncı Nusret Baba'nın en büyük kızı Mehpare karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Mehtap Bayri, yeni mesleği ile şaşırttı. Oyunculuğuyla dizilerin aranılan isimlerinden olan Bayri, ticarete yöneldi.

Onu oyuncu olarak biliyorduk ama… Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri’nin yeni mesleği bakın ne! Duyanlar çok şaşırdı!

Ünlü oyuncu Mehtap Bayri'nin hobisi işi oldu... Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Mehtap Bayri, 90'lı yıllara damgasını vuran ve Ebru Gündeş'in başrol oynadığı Fırtınalar dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Deli Yürek'ten sonra Ekmek Teknesi'nde rol aldı.

Onu oyuncu olarak biliyorduk ama… Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri’nin yeni mesleği bakın ne! Duyanlar çok şaşırdı!

Dizide evin en büyük kızıydı. Ekmek Teknesi'nin Mehpare'si Mehtap Bayri "Allah canımını alsa da kurtulsam" repliğiyle akıllara kazındı.

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Onu oyuncu olarak biliyorduk ama… Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri’nin yeni mesleği bakın ne! Duyanlar çok şaşırdı!

Son olarak ise Mehtap Bayri'nin yeni mesleği herkesi şaşırttı.

Onu oyuncu olarak biliyorduk ama… Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri’nin yeni mesleği bakın ne! Duyanlar çok şaşırdı!

Usta oyuncu Mehtap Bayri, hakkında pek fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Onu oyuncu olarak biliyorduk ama… Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri’nin yeni mesleği bakın ne! Duyanlar çok şaşırdı!

Oyuncu Mehtap Bayri, kendi ürettiği zeytinyağı markasıyla ödül kazandı.

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