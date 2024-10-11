Giriş Tarihi: 11.10.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
07:59
Onun güzelliği tartışılmaz… 61 yaşındaki Aydan Şener ortalığı yaktı geçti! Görenler hayran kaldı
Ünlü sanatçı Aydan Şener'in son hali adeta pes dedirtti. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 61 yaşındaki usta oyuncunun fit haline yorum ve beğeni yağdı. Zamansız güzellerden olan Aydan Şener, sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arsında yer alıyor. Tescilli güzel bir dönemin efsane yapımlarından olan 'Çalıkuşu' dizisinde 'Feride' karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Aradan geçen onca yıla rağmen başarılı oyuncu halen Çalıkuşu Feride… İşte güzelliğiyle ve düzgün fiziğiyle genç kızları imrendiren usta oyuncu Aydan Şener'in son hali…