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Haberler Galeri Onun güzelliği tartışılmaz… 61 yaşındaki Aydan Şener ortalığı yaktı geçti! Görenler hayran kaldı
Giriş Tarihi: 11.10.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 07:59

Onun güzelliği tartışılmaz… 61 yaşındaki Aydan Şener ortalığı yaktı geçti! Görenler hayran kaldı

Ünlü sanatçı Aydan Şener'in son hali adeta pes dedirtti. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 61 yaşındaki usta oyuncunun fit haline yorum ve beğeni yağdı. Zamansız güzellerden olan Aydan Şener, sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arsında yer alıyor. Tescilli güzel bir dönemin efsane yapımlarından olan 'Çalıkuşu' dizisinde 'Feride' karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Aradan geçen onca yıla rağmen başarılı oyuncu halen Çalıkuşu Feride… İşte güzelliğiyle ve düzgün fiziğiyle genç kızları imrendiren usta oyuncu Aydan Şener'in son hali…

Onun güzelliği tartışılmaz… 61 yaşındaki Aydan Şener ortalığı yaktı geçti! Görenler hayran kaldı

'Çalıkuşu' dizisiyle sevenlerinin gönlünde taht kuran Aydan Şener, sosyal medyayı salladı. 61 yaşındaki sanatçı Aydan Şener, sosyal medyada gündem oldu. İşte son hali!

Onun güzelliği tartışılmaz… 61 yaşındaki Aydan Şener ortalığı yaktı geçti! Görenler hayran kaldı

1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

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Onun güzelliği tartışılmaz… 61 yaşındaki Aydan Şener ortalığı yaktı geçti! Görenler hayran kaldı

Aynı yıl Türkiye'yi Miss World güzellik yarışmasında temsil etti.

Onun güzelliği tartışılmaz… 61 yaşındaki Aydan Şener ortalığı yaktı geçti! Görenler hayran kaldı

'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından.

Onun güzelliği tartışılmaz… 61 yaşındaki Aydan Şener ortalığı yaktı geçti! Görenler hayran kaldı

Sosyal medyayı aktif kullanan 61 yaşındaki Aydan Şener'in son paylaşımı olay oldu.

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