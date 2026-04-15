Ortadan kaybolmuştu… Sahnede ortaya çıktı! Fındık Kurdu Berna bambaşka biri oldu
Giriş Tarihi: 15.04.2026 16:49 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 16:51

Renkli tavırları ve enerjik paylaşımlarıyla bir döneme damga vuran Fındık Kurdu Berna, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Bir süredir gözlerden uzak olan fenomen isim, bu kez sahne aldığı bir mekanda objektiflere yansıdı. Şarkı söylediği anlarda sergilediği eğlenceli halleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan Berna'nın son görüntüsü ise herkesi şaşkına çevirdi.

Bir dönemin ilgiyle takip edilen yarışması Bir Şarkısın Sen'in unutulmaz isimleri zaman zaman yeniden gündeme geliyor. "Fındık Kurdu Berna" olarak hafızalara kazınan Berna Karagözlü de uzun bir aranın ardından dikkatleri üzerine çekti. Artık yetişkin bir kadın olan Karagözlü, sahne aldığı mekanda görüntülenirken, son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yarışma sonrasında büyük bir ün yakalayan Karagözlüoğlu, Bir Şarkısın Sen programı yayınlandığı dönemde yalnızca 9 yaşındaydı. Performansıyla Türkiye'nin gündeminde büyük bir yer edinen Karagözlüoğlu, katıldığı bu şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" olarak tanınmış ve kısa bir süre içerisinde herkesin tanıdığı ve sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.

O dönemde 9 yaşında olan Karagözlüoğlu, şimdilerde 27 yaşında girdi. Ancak o sevimli halinden geriye tozu dumanı kaldı.

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

FINDIK KURDU BERNA'NIN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Sahne aldığı mekanda kıyafetiyle ve tarzıyla büyük şaşkınlık yaşattı.

ÇOCUKKEN İZLEYENLERİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞTU

Neşeli halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu "Büyümüş de küçülmüş" yorumları alıyordu.

Karagözoğlu, şimdilerde ise çeşitli mekanlarda şarkı söylemeye devam ediyor.

Sahne şovları ve bir usta gibi şarkı söylemesiyle tanınan büyümüş de küçülmüş o çocuktan artık eser yok.

Fındık Kurdu Berna lakabıyla hafızamızda yer edinen Berna Karagözoğlu şimdilerde 27 yaşında.

Fındık Kurdu, yarışmada sesi kadar sempatik tavırlarıyla da kısa sürede hepimizi etkilemişti.

Yarışma bittikten sonra ortalardan kaybolan Berna Karagözoğlu'nu şimdilerde tanımak biraz güç.

Hilal Taş'a verdiği o röportajda samimi açıklamalarda bulunmuştu...

İŞTE O RÖPORTAJ!

Türkiye onu atv'de yayınlanan Bir Şarkısın Sen yarışması ile tanıdı. O zaman 8 yaşındaydı. Güzel sesi, kıpır kıpır halleri, büyümüş de küçülmüş gibi tavırlarıyla ona Fındık kurdu dediler. Herkesin kalbini fetheden Fındık kurdu Berna Karagözoğlu artık bir geç kız oldu. Karagözoğlu: "Büyüdüğümü çıkaracağım yeni şarkı ile göstermek istiyorum. Artık Berna büyüdü desinler" diyor.

Enerjisinden hiçbir şey kaybetmemiş Berna, hâlâ kıpır kıpır. Yaş farkımız az olduğu için programı ve tabii ki Berna'yı çok iyi hatırlıyorum. Yarışmayı hayatında önemli bir yere konumlandırıyor.

Berna: "Beş yaşımda başladım aslında müziğe. Babam müzisyen, birlikte festivallerde, konserlerde sahne alıyorduk. Okuma yazma bilmediğim için babam şarkıyı söylüyor ben de aklımda tutup tekrarlıyordum.

Birinci sınıfa başladığımda atv'de 'Bir Şarkısın Sen çocuk yetenekleri arıyor' diye reklamlar çıkmıştı. Ablam ve sınıf öğretmenim babama 'Berna kesinlikle bu programa katılmalı' dedi.

Ama babam 'O kadar çocuğun içinde Berna'yı mı beğenecekler?' diyerek istemedi. Babam sahnede neler yapabileceğimi biliyordu. Neden böyle düşündü diye çok üzülmüştüm"diyor.

Babasını ikna edip Kastamonu'nun bir köyünden çıkıp düşmüşler yollara. Samsun'daki elemeleri bir gün ile kaçırmış. Oradan kalkıp İstanbul'a gelmişler. Berna, "Jüri üyeleri beni görünce 'Sen mi şarkı söyleyeceksin' diyerek şaşırdılar. Başladım 'Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız' şarkısını söylemeye.

Sekiz yaşındaki birinden bu şarkıyı duyunca daha çok şaşırdılar. Devam ettim 'Ben seni çok sevdim ama onursuz da yaşayamam' şarkısını söylemeye."

Programa kabul edilmiş ama bu kez de annesi istememiş. Babasıyla bir sabah kalkıp sessiz sedasız İstanbul'a gelmişler. Berna: "Kendimi birden farklı bir hayatın içinde buldum. İstanbul'da okumaya başladım.

Kendimi gösterebileceğim alan oluştu. Bunları hep istiyordum. Koreografi hazırladım. İstediğim gibi dans ettim ve çok beğendiler. Erol Evgin de bana Fındık kurdu ismini taktı. Kimse Berna demiyordu."

AMCALAR TEYZELER SEVDİ
Bu sürede okulda istenmeyen öğrenci olmuş. Berna: "Okuldakiler benimle çok uğraştı, taş attılar, merdivende çelme taktılar. Psikolojik olarak çok etkiledim. Amcalar ve teyzeler beni çok sevdi ama yaşıtlarım beni sevmedi. Yarışma iki yıl sürdü. Bittiğinde ise Kastamonu'ya geri döndüm.

