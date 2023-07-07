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Haberler Galeri Ortadoğu’nun en etkili kadını fenomen Rawan İstanbullu oldu! Kuveytli şarkıcı ve fenomen Rawan Bin Hussain bakın nereden ev aldı!
Giriş Tarihi: 07.07.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 07:30

Ortadoğu’nun en etkili kadını fenomen Rawan İstanbullu oldu! Kuveytli şarkıcı ve fenomen Rawan Bin Hussain bakın nereden ev aldı!

Kuveyt'in Brooke Shields'i olarak anılan Ortadoğu'nun ünlü yıldızı Rawan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. İstanbul'a hayran olduğunu belirten Kuveytli şarkıcı ve fenomen Rawan Bin Hussain, deniz manzaralı bir ev satın aldı. Bakın nereden...

İLKER GEZİCİ
Ortadoğu’nun en etkili kadını fenomen Rawan İstanbullu oldu! Kuveytli şarkıcı ve fenomen Rawan Bin Hussain bakın nereden ev aldı!

Uzun yıllar Londra'da yaşayan Kuveytli şarkıcı ve fenomen Rawan Bin Hussain, İstanbul'dan ev aldı. Sürekli İstanbul'a gelip giden şarkıcı artık her defasında otellerde kalmayacak, deniz manzaralı evinde konaklayacak.

Ortadoğu’nun en etkili kadını fenomen Rawan İstanbullu oldu! Kuveytli şarkıcı ve fenomen Rawan Bin Hussain bakın nereden ev aldı!

Ataköy'de konakladığı JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea'nin yanındaki daireleri çok beğenen şarkıcı, Sea Pearl'den bir daire satın alarak "Artık güvenle ve rahatça yaşayabileceğim bir evim oldu" diye paylaşım yaptı.

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Ortadoğu’nun en etkili kadını fenomen Rawan İstanbullu oldu! Kuveytli şarkıcı ve fenomen Rawan Bin Hussain bakın nereden ev aldı!

Dijital platformda bir dizisi yayınlanan Rawan, evi satın aldığı sözleşmeyi imzaladığı anları da sosyal medyasından paylaştı.

Ortadoğu’nun en etkili kadını fenomen Rawan İstanbullu oldu! Kuveytli şarkıcı ve fenomen Rawan Bin Hussain bakın nereden ev aldı!

Yaklaşık 7.3 milyon takipçisi olan, Dubai'nin en etkili kadını seçilen Rawan, geçtiğimiz aylarda Zincirlikuyu'da bir otelde düzenlenen düğüne katılmış, "Hep bir Türk düğününe katılmak istemiştim" diyerek Berkay'ın sahne aldığı törenden videolar paylaşmıştı.

Ortadoğu’nun en etkili kadını fenomen Rawan İstanbullu oldu! Kuveytli şarkıcı ve fenomen Rawan Bin Hussain bakın nereden ev aldı!

1996 doğumlu olan ünlü yıldız, şarkıcılık ve modelliğin yanı sıra oyunculuk, güzellik uzmanlığı, influencer'lık ve editörlük gibi meslekler de yapıyor.

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