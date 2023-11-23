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Haberler Galeri Oscar ödüllü Susan Sarandon İsrail'e tepki gösterdi işinden kovuldu! Filistin'e destek veren ünlü oyuncular sektörden uzaklaştırılıyor
Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:20

Oscar ödüllü Susan Sarandon İsrail'e tepki gösterdi işinden kovuldu! Filistin'e destek veren ünlü oyuncular sektörden uzaklaştırılıyor

Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalayarak katleden işgalci İsrail büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Dünyaca ünlü isimler de, katliama karşı kalmıyor. Bella Hadid'in ardından Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon yetenek ajansından uzaklaştırıldı. Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'ın, İsrail'in haftalardır yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'ye yönelik zulmüne tepki gösterdiği için Hollywood'la karşı karşıya geldi. Meksikalı oyuncu Melissa Barrera da yer alacağı filmin kadrosundan çıkarıldı.

Oscar ödüllü Susan Sarandon İsrail’e tepki gösterdi işinden kovuldu! Filistin’e destek veren ünlü oyuncular sektörden uzaklaştırılıyor

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'ın, İsrail'in haftalardır yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'ye yönelik zulmüne tepki gösterdiği için Hollywood'la karşı karşıya geldi. Hollywood'un önde gelen menajerlik şirketi UTA, oyuncuyla yollarını ayırdı.

Oscar ödüllü Susan Sarandon İsrail’e tepki gösterdi işinden kovuldu! Filistin’e destek veren ünlü oyuncular sektörden uzaklaştırılıyor

77 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Filistin'i desteklemek için birçok mitinge katılmış ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair konuşmalar yapmıştı.

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Oscar ödüllü Susan Sarandon İsrail’e tepki gösterdi işinden kovuldu! Filistin’e destek veren ünlü oyuncular sektörden uzaklaştırılıyor

Sarandon'ın katıldığı eylemlerde, "Şu anda Yahudi olmaktan korkan pek çok insan var ve (bu kişiler) bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir şey olduğunu hissediyorlar." ifadesini kullandığı belirtildi.

Oscar ödüllü Susan Sarandon İsrail’e tepki gösterdi işinden kovuldu! Filistin’e destek veren ünlü oyuncular sektörden uzaklaştırılıyor

Sarandon daha önce de sosyal medya hesabından, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım. Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Oscar ödüllü Susan Sarandon İsrail’e tepki gösterdi işinden kovuldu! Filistin’e destek veren ünlü oyuncular sektörden uzaklaştırılıyor

Hafta sonu katıldığı bir mitingde ateşkes çağrısında bulunan Sarandon yaptığı konuşmada "Şu anda Yahudi olmaktan korkan pek çok insan var ve bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tadıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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