Oscar ödüllü Susan Sarandon İsrail’e tepki gösterdi işinden kovuldu! Filistin’e destek veren ünlü oyuncular sektörden uzaklaştırılıyor

Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalayarak katleden işgalci İsrail büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Dünyaca ünlü isimler de, katliama karşı kalmıyor. Bella Hadid'in ardından Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon yetenek ajansından uzaklaştırıldı. Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'ın, İsrail'in haftalardır yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'ye yönelik zulmüne tepki gösterdiği için Hollywood'la karşı karşıya geldi. Meksikalı oyuncu Melissa Barrera da yer alacağı filmin kadrosundan çıkarıldı.