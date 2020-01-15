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Osman Sınav’dan yeni bir destan geliyor! 'Gel Dese Aşk yakında atv'de başlıyor

ATV'nin yeni bombası Gel Dese Aşk, ünlü yıldızları bir araya getirecek. Osman Sınav imzalı dizi için Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriççi gibi oyuncularla el sıkışıldı. 20 yıldır evli olan bir çiftin aşkı yeniden bulma hikayesini anlatan dizinin yapımcılığını Sinegraf üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Murat Onbul ve Aslı Kahraman oturuyor