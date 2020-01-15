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  • Osman Sınav’dan yeni bir destan geliyor! 'Gel Dese Aşk yakında atv'de başlıyor

’dan yeni bir destan geliyor! ' yakında 'de başlıyor

ATV'nin yeni bombası Gel Dese Aşk, ünlü yıldızları bir araya getirecek. Osman Sınav imzalı dizi için Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriççi gibi oyuncularla el sıkışıldı. 20 yıldır evli olan bir çiftin aşkı yeniden bulma hikayesini anlatan dizinin yapımcılığını Sinegraf üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Murat Onbul ve Aslı Kahraman oturuyor

Giriş Tarihi: 15.01.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 10:08
Osman Sınav’dan yeni bir destan geliyor! 'Gel Dese Aşk yakında atv'de başlıyor
Usta yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi 'Gel Dese Aşk, yakında atv'de başlıyor. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın yönettiği dizide; Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriççi rol alıyor.
Osman Sınav’dan yeni bir destan geliyor! 'Gel Dese Aşk yakında atv'de başlıyor

''; görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini anlatıyor. Dizi, kırgınlıklarının üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden bulmasını konu ediniyor.

Cast çalışmaları tamamlanan Gel Dese Aşk, ünlü isimleri ATV ekranında bir araya getirecek.

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Osman Sınav’dan yeni bir destan geliyor! 'Gel Dese Aşk yakında atv'de başlıyor

ERKANPETEKKAYA

Osman Sınav’dan yeni bir destan geliyor! 'Gel Dese Aşk yakında atv'de başlıyor

Osman Sınav’dan yeni bir destan geliyor! 'Gel Dese Aşk yakında atv'de başlıyor

Osman Sınav’dan yeni bir destan geliyor! 'Gel Dese Aşk yakında atv'de başlıyor

Osman Sınav’dan yeni bir destan geliyor! 'Gel Dese Aşk yakında atv'de başlıyor

İLAYDA ÇEVİK

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