Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
10:06
Oya Aydoğan'ın ölüm yıl dönümünde oğlu Gurur Aydoğan’dan yürekleri sızlatan paylaşım! 'Güzel annem sensiz 8 yıl'
Aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırılan Türk sinemasının ünlü oyuncusu Oya Aydoğan, 15 Mayıs 2016'da 59 yaşında hayata veda etmişti. Kariyeri boyunca 51 sinema filmi ve 13 televizyon dizisinde rol alan Oya Aydoğan'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti. 2016'da aramızdan ayrılan ünlü oyuncu ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Oya Aydoğan'ın Latif Demirbağ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Gurur Aydoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.