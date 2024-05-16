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Haberler Galeri Oya Aydoğan'ın ölüm yıl dönümünde oğlu Gurur Aydoğan’dan yürekleri sızlatan paylaşım! 'Güzel annem sensiz 8 yıl'
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:06

Oya Aydoğan'ın ölüm yıl dönümünde oğlu Gurur Aydoğan’dan yürekleri sızlatan paylaşım! 'Güzel annem sensiz 8 yıl'

Aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırılan Türk sinemasının ünlü oyuncusu Oya Aydoğan, 15 Mayıs 2016'da 59 yaşında hayata veda etmişti. Kariyeri boyunca 51 sinema filmi ve 13 televizyon dizisinde rol alan Oya Aydoğan'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti. 2016'da aramızdan ayrılan ünlü oyuncu ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Oya Aydoğan'ın Latif Demirbağ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Gurur Aydoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Oya Aydoğan’ın ölüm yıl dönümünde oğlu Gurur Aydoğan’dan yürekleri sızlatan paylaşım! ’Güzel annem sensiz 8 yıl’

Rol aldığı yapımlarda Ferdi Tayfur, Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Kadir İnanır ve Cüneyt Arkın gibi birçok sanatçı ile başrolü paylaşan Oya Aydoğan, 7 Mayıs 2016'da 'Akut Asendan Aorta Diseksiyonu' tanısı ile hastaneye kaldırılmış, 8 Mayıs'ta aort damarı yırtılması sebebiyle ameliyat olmuştu.

Oya Aydoğan’ın ölüm yıl dönümünde oğlu Gurur Aydoğan’dan yürekleri sızlatan paylaşım! ’Güzel annem sensiz 8 yıl’

Oya Aydoğan tedavi gördüğü hastanede 15 Mayıs 2016 Pazar günü sabaha karşı saat 07.15'te hayata veda etmişti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Oya Aydoğan için Levent Afet Yolal Camisi'nde cenaze namazı kılınmış ardından vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedilmişti.

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Oya Aydoğan’ın ölüm yıl dönümünde oğlu Gurur Aydoğan’dan yürekleri sızlatan paylaşım! ’Güzel annem sensiz 8 yıl’

Oya Aydoğan'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti. 59 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncu ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor.

Oya Aydoğan’ın ölüm yıl dönümünde oğlu Gurur Aydoğan’dan yürekleri sızlatan paylaşım! ’Güzel annem sensiz 8 yıl’

Oğlu Gurur Aydoğan, Oya Aydoğan'ın ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı.

Oya Aydoğan’ın ölüm yıl dönümünde oğlu Gurur Aydoğan’dan yürekleri sızlatan paylaşım! ’Güzel annem sensiz 8 yıl’

''GÜZEL ANNEM SENSİZ 8 YIL.. "

Bu fotoğrafı paylaşan Gurur Aydoğan'dan da Instagram hesabından ''Güzel annem sensiz 8 yıl.. İyi sen, şükür ki sen. Son anıma kadar hep aklımdasın..'' notunu düştü.

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