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  • Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca da oyuncuymuş...

'ın kızı güzelliğiyle büyüledi! Meğer Ayşe Kırca da oyuncuymuş...

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden 'ın kızı sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı. Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. Babası Levent Kırca vefat ettikten sonra ortalarda görünmeyen Ayşe Kırca büyümüş ve güzelleşmiş bir genç kız olarak dönüş yaptı. Şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alan Ayşe Kırca güzelliği ile de dikkat çekiyor. hesabından oyunculukla ilgili fotoğraflar paylaşan ise görenleri şaşırtıyor. Değişimi muhteşem olan 'nın eski halinden oldukça farklı görünmesi dikkatlerden kaçmıyor. İşte Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 14:53
Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca da oyuncuymuş...

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden 'ın kızı sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı. Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. Babası Levent Kırca vefat ettikten sonra ortalarda görünmeyen Ayşe Kırca büyümüş ve güzelleşmiş bir genç kız olarak dönüş yaptı. Şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alan Ayşe Kırca güzelliği ile de dikkat çekiyor. hesabından oyunculukla ilgili fotoğraflar paylaşan ise görenleri şaşırtıyor. Değişimi muhteşem olan 'nın eski halinden oldukça farklı görünmesi dikkatlerden kaçmıyor. İşte Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca ve sizin için derlediğimiz ...

Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca da oyuncuymuş...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca da oyuncuymuş...
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Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca da oyuncuymuş...

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Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca da oyuncuymuş...
Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca da oyuncuymuş...

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Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca da oyuncuymuş...
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