Oyuncu Alina Boz'un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Annesi ayrı kızı ayrı güzel"

Alina Boz, Rus bir anne ve Türk bir babanın kızı... Moskova doğumlu Alina Boz, 7 yaşındayken Türkiye'ye döndü. Yeni bir ülkeye alışmakta zorluk yaşayan Alina Boz, adaptasyon sağlaması için Barış Manço Kültür Merkezi'ne kaydedildi.