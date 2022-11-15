Oyuncu Alina Boz'un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Annesi ayrı kızı ayrı güzel"

Bir Peri Masalı'nın güzel yıldızı Alina Boz ile annesini yan yana görenler 'Abla-kardeş' sanıyor... Son zamanların yıldızı parlayan genç oyuncularından Alina Boz Atv'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı ile hayranlarıyla buluşuyor. Alina Boz sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 24 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'u Instagram'da 4.6 milyon kişi takip ederken paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Alina Boz'un özellikle annesi Olga Boz ile olan paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz ile fotoğraflarına "Abla kardeş gibiler", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor... İşte Bir Peri Masalı'nın Zeynep'i Alina Boz'un annesi ve sizin derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...