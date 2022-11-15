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Haberler Galeri Oyuncu Alina Boz'un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Annesi ayrı kızı ayrı güzel"
Giriş Tarihi: 15.11.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 09:52

Oyuncu Alina Boz'un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Annesi ayrı kızı ayrı güzel"

Bir Peri Masalı'nın güzel yıldızı Alina Boz ile annesini yan yana görenler 'Abla-kardeş' sanıyor... Son zamanların yıldızı parlayan genç oyuncularından Alina Boz Atv'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı ile hayranlarıyla buluşuyor. Alina Boz sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 24 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'u Instagram'da 4.6 milyon kişi takip ederken paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Alina Boz'un özellikle annesi Olga Boz ile olan paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz ile fotoğraflarına "Abla kardeş gibiler", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor... İşte Bir Peri Masalı'nın Zeynep'i Alina Boz'un annesi ve sizin derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...

Oyuncu Alina Boz’un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Annesi ayrı kızı ayrı güzel

Şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde Taro Emir Tekin ile başrolleri paylaşan Alina Boz'un annesi Olga Boz, güzelliğiyle gündem oldu.

Oyuncu Alina Boz’un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Annesi ayrı kızı ayrı güzel

Alina Boz, Rus bir anne ve Türk bir babanın kızı... Moskova doğumlu Alina Boz, 7 yaşındayken Türkiye'ye döndü. Yeni bir ülkeye alışmakta zorluk yaşayan Alina Boz, adaptasyon sağlaması için Barış Manço Kültür Merkezi'ne kaydedildi.

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Oyuncu Alina Boz’un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Annesi ayrı kızı ayrı güzel

Çocuk yaşta oyunculuğa ilgi duyan yıldız, lisede kabin hizmetleri bölümü okusa da lisans eğitimini tiyatro üzerine yaptı.

Oyuncu Alina Boz’un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Annesi ayrı kızı ayrı güzel

Son zamanların yıldızı parlayan genç oyuncularından Alina Boz Atv'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı ile hayranlarıyla buluşuyor. Alina Boz sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Oyuncu Alina Boz’un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Annesi ayrı kızı ayrı güzel

24 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'u Instagram'da 4.6 milyon kişi takip ederken paylaşımlarına da beğeni yağıyor.

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