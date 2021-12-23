Giriş Tarihi: 23.12.2021 17:00Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 17:01
Oyuncu Aslı Enver'in güzelliği genlerinde saklıymış! Kız kardeşi Anıl Enver'i görenlerin ağzı açık kaldı!
"Kavak Yelleri" ve "İstanbullu Gelin" dizileriyle gönüllere taht kuran, son olarak da Babil dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Aslı Enver, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla sık sık kendisini hatırlatıyor. Enver bu kez kız kardeşiyle gündem oldu. Aslı Enver'in kız kardeşiAnıl Enver'i görenler, "Güzellik genetik" yorumlarında bulundu. İşte Aslı Enver'in güzelliğiyle dikkat çeken kız kardeşi Anıl Enver...