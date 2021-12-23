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Haberler Galeri Oyuncu Aslı Enver'in güzelliği genlerinde saklıymış! Kız kardeşi Anıl Enver'i görenlerin ağzı açık kaldı!
Giriş Tarihi: 23.12.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 17:01

Oyuncu Aslı Enver'in güzelliği genlerinde saklıymış! Kız kardeşi Anıl Enver'i görenlerin ağzı açık kaldı!

"Kavak Yelleri" ve "İstanbullu Gelin" dizileriyle gönüllere taht kuran, son olarak da Babil dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Aslı Enver, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla sık sık kendisini hatırlatıyor. Enver bu kez kız kardeşiyle gündem oldu. Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl Enver'i görenler, "Güzellik genetik" yorumlarında bulundu. İşte Aslı Enver'in güzelliğiyle dikkat çeken kız kardeşi Anıl Enver...

Oyuncu Aslı Enver’in güzelliği genlerinde saklıymış! Kız kardeşi Anıl Enver’i görenlerin ağzı açık kaldı!

Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Hayat Bilgisi gibi güçlü yapımlarda boy gösteren oyuncu Aslı Enver, magazin dünyasının ilgi çeken isimleri arasında yer alıyor.

Oyuncu Aslı Enver’in güzelliği genlerinde saklıymış! Kız kardeşi Anıl Enver’i görenlerin ağzı açık kaldı!

"GÜZELLİK GENETİK"

Duru güzelliği ile her daim adından söz ettiren Aslı Enver'in gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşi Anıl Enver'i görünce şaştı kaldı.

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Oyuncu Aslı Enver’in güzelliği genlerinde saklıymış! Kız kardeşi Anıl Enver’i görenlerin ağzı açık kaldı!

Tam adı Anıl Hıybeti Enver olan genç kadının, güzelliğiyle ablasından aşağı kalır yanı yok.

Oyuncu Aslı Enver’in güzelliği genlerinde saklıymış! Kız kardeşi Anıl Enver’i görenlerin ağzı açık kaldı!

Anıl Enver'i görenler, "Güzellik genetik" demeden edemedi.

Oyuncu Aslı Enver’in güzelliği genlerinde saklıymış! Kız kardeşi Anıl Enver’i görenlerin ağzı açık kaldı!

İşte Aslı Enver'in gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi;

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