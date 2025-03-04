"Bebek projemiz var her hafta yeni bölüm" Oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızları Milena hakkında güldüren açıklamalar!

'BABA GİTME'

Kızına olan düşünlüğü ile bilinen başarılı oyuncu, "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor" demişti.