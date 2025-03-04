Giriş Tarihi: 04.03.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
12:53
"Bebek projemiz var her hafta yeni bölüm" Oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızları Milena hakkında güldüren açıklamalar!
2022 yılında mutluluğa 'evet' diyen oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, Mayıs ayında kızları Milena'yı kucaklarına alarak ebeveynlik yolculuklarına adım atmıştı. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, kızlarına dair içten açıklamalar yaparak takipçilerini güldürdü. Atiksoy'un Milena hakkında söyledikleri ise dinleyenlerin kalbini ısıttı...