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Haberler Galeri "Bebek projemiz var her hafta yeni bölüm" Oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızları Milena hakkında güldüren açıklamalar!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 12:53

"Bebek projemiz var her hafta yeni bölüm" Oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızları Milena hakkında güldüren açıklamalar!

2022 yılında mutluluğa 'evet' diyen oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, Mayıs ayında kızları Milena'yı kucaklarına alarak ebeveynlik yolculuklarına adım atmıştı. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, kızlarına dair içten açıklamalar yaparak takipçilerini güldürdü. Atiksoy'un Milena hakkında söyledikleri ise dinleyenlerin kalbini ısıttı...

Bebek projemiz var her hafta yeni bölüm Oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’dan kızları Milena hakkında güldüren açıklamalar!

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Bebek projemiz var her hafta yeni bölüm Oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’dan kızları Milena hakkında güldüren açıklamalar!

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

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Bebek projemiz var her hafta yeni bölüm Oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’dan kızları Milena hakkında güldüren açıklamalar!

Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, kızları ile sık sık paylaşım yapıyor.

Bebek projemiz var her hafta yeni bölüm Oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’dan kızları Milena hakkında güldüren açıklamalar!

TAM BİR KIZ BABASI!

İlk babalık heyecanını yaşayan Oktay, son olarak gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Muhabirlere 9 aylık kızı Mira Milena ile bir anısını anlatan Oktay, yüzlerde tebessüm bırakmıştı.

Bebek projemiz var her hafta yeni bölüm Oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’dan kızları Milena hakkında güldüren açıklamalar!

'BABA GİTME'

Kızına olan düşünlüğü ile bilinen başarılı oyuncu, "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor" demişti.