Oyuncu Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı olay yarattı! İşte 41 yaşındaki Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali...

Şu sıralar Hükümsüz dizisi ile konuşulan Burçin Terzioğlu konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programda yaptığı itiraflarla gündem oldu. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Burçin Terzioğlu şimdilerde 41 yaşında oyunculuğunun zirvesinde bir isim. Geçmişten bugüne merak edilenlerini anlatan Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı ise sosyal medyanın dikkatini çekenlerden oldu. Burçin Terzioğlu'nun 'Bir ay basket topu gibi gezdim' itirafı sonrası estetiksiz hali merak konusu oldu. İşte Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali ve samimi açıklamaları...