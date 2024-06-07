Giriş Tarihi: 07.06.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
16:13
Oyuncu Cemre Baysel mavi bikinisi ile mest etti! "Güzelliği güneşi kıskandırır"
Yer aldığı dizilerle adından söz ettiren genç oyuncu Cemre Baysel kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken 25 yaşındaki Cemre Baysel'i Instagram'da 3.9 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Cemre Baysel'den son olarak tatil pozları geldi. Son olarak Sakla Beni dizisinde yer alan oyuncu Cemre Baysel bikinili pozları ile hayranlarını mest etti. İşte Cemre Baysel'in mavi bikinisi ile beğeni yağan tatil pozları...