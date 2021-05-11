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Haberler Galeri Oyuncu Deren Talu'nun aşktan ayakları yerden kesildi! Deren Talu sevgilisinin kucağında verdiği tatil pozlarını paylaştı...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 09:21

Oyuncu 'nun aşktan ayakları yerden kesildi! verdiği tatil pozlarını paylaştı...

Son olarak dizisinde karakterini canlandıran şu sıralar sevgilisi ile tatilin keyfini çıkarıyor. 'nin kızı olan Deren Talu genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Deren Talu uzun bir süredir Baran Tınaz ile aşk yapıyor. Sık sık sevgilisi ile paylaşımlarda bulunan genç oyuncu Deren talu son olarak sevgilisinin kucağında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. "Aşktan ayağı yerden kesilmiş" yorumları yapılan büyük beğeni topladı. İşte Baran Tınaz'ın kucağında verdiği ...

Oyuncu Deren Talu'nun aşktan ayakları yerden kesildi! Deren Talu sevgilisinin kucağında verdiği tatil pozlarını paylaştı...

Son olarak dizisinde karakterini canlandıran şu sıralar sevgilisi ile tatilin keyfini çıkarıyor.

Oyuncu Deren Talu'nun aşktan ayakları yerden kesildi! Deren Talu sevgilisinin kucağında verdiği tatil pozlarını paylaştı...

'nin kızı olan genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

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Oyuncu Deren Talu'nun aşktan ayakları yerden kesildi! Deren Talu sevgilisinin kucağında verdiği tatil pozlarını paylaştı...

Güzelliğiyle dikkat çeken uzun bir süredir ile aşk yapıyor. Sık sık sevgilisi ile paylaşımlarda bulunan genç oyuncu Deren talu son olarak sevgilisinin kucağında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Deren Talu'nun aşktan ayakları yerden kesildi! Deren Talu sevgilisinin kucağında verdiği tatil pozlarını paylaştı...

İşte 'nun sevgilisi 'ın kucağında verdiği ...

Oyuncu Deren Talu'nun aşktan ayakları yerden kesildi! Deren Talu sevgilisinin kucağında verdiği tatil pozlarını paylaştı...

"Aşktan ayağı yerden kesilmiş" yorumları yapılan 'nun sahil pozları büyük beğeni topladı.

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