Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Hilal Altınbilek siyah bikinisi ile sere serpe... Çukurova'nın Züleyha'sı düzgün fiziği ile şov yaptı!
Giriş Tarihi: 30.05.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 08:43

Oyuncu ile sere serpe... 'nın Züleyha'sı düzgün fiziği ile şov yaptı!

Bir Zamanlar 'nın Züleyha'sı , yılın yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Sezonu hızlı açan Hilal Altınbilek şezlongda güneşlenirken objektiflere yakalandı. Başarılı oyuncu ile göz doldururken düzgün fiziği de övgüleri topladı. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, daha önce formunu spora ve düzenli beslenmesine borçlu olduğunu söylemişti... Sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin büyük beğenisini toplayan Hilal Altınbilek'in son paylaşımı da tatilden. ile poz veren Hilal Altınbilek doğal güzelliği ile büyüledi. İşte Hilal Altınbilek'in halleri...

Oyuncu Hilal Altınbilek siyah bikinisi ile sere serpe... Çukurova'nın Züleyha'sı düzgün fiziği ile şov yaptı!

Bir Zamanlar 'nın Züleyha'sı , yılın yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Oyuncu Hilal Altınbilek siyah bikinisi ile sere serpe... Çukurova'nın Züleyha'sı düzgün fiziği ile şov yaptı!

Sezonu hızlı açan şezlongda güneşlenirken objektiflere yakalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Hilal Altınbilek siyah bikinisi ile sere serpe... Çukurova'nın Züleyha'sı düzgün fiziği ile şov yaptı!

Başarılı oyuncu ile göz doldururken düzgün fiziği de övgüleri topladı.

Oyuncu Hilal Altınbilek siyah bikinisi ile sere serpe... Çukurova'nın Züleyha'sı düzgün fiziği ile şov yaptı!

Güzel oyuncu , daha önce formunu spora ve düzenli beslenmesine borçlu olduğunu söylemişti...

Oyuncu Hilal Altınbilek siyah bikinisi ile sere serpe... Çukurova'nın Züleyha'sı düzgün fiziği ile şov yaptı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin büyük beğenisini toplayan 'in son paylaşımı da tatilden.

SON DAKİKA