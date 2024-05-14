Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan futbolcu Yusuf Yazıcı evlilik yolunda iki arada bir derede kaldı! Aşk mı, kariyer mi?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 07:46

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan futbolcu Yusuf Yazıcı evlilik yolunda iki arada bir derede kaldı! Aşk mı, kariyer mi?

Melisa Aslı Pamuk ile kariyerini Fransa'da sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı evlilik hazırlığı yapıyor. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un tek şartı, sevgilisinin İstanbul'da bir kulüpte oynaması. Ancak Yusuf Yazıcı'ya Hollanda'nın Ajax ve İngiltere'nin Aston Villa takımından teklif geldi. Bu iki takım, futbolcunun aklını çeldi. Yusuf Yazıcı şimdi İstanbul'u isteyen sevgilisi Melisa Aslı Pamuk ile bu iki kulüp arasında kaldı.

BÜLENT CANKURT
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan futbolcu Yusuf Yazıcı evlilik yolunda iki arada bir derede kaldı! Aşk mı, kariyer mi?

İki ay önce, Fransa'nın Lille takımında top koşturan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile orada birlikte yaşadığı sevgilisi oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Fransa defterini kapatacaklarını yazmıştım.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan futbolcu Yusuf Yazıcı evlilik yolunda iki arada bir derede kaldı! Aşk mı, kariyer mi?

Dediğim çıktı, Yusuf, takımıyla sözleşmesini uzatmadı ve Fransa'dan ayrılma kararı aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan futbolcu Yusuf Yazıcı evlilik yolunda iki arada bir derede kaldı! Aşk mı, kariyer mi?

O zaman, Yusuf'un Fransa'dan ayrılma kararında, sevgilisi Melisa'nın evlenip İstanbul'da yaşamak istemesinin etkili olduğunu da yazmıştım.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan futbolcu Yusuf Yazıcı evlilik yolunda iki arada bir derede kaldı! Aşk mı, kariyer mi?

Ancak öğrendim ki, Yusuf'a, Hollanda'nın Ajax ve İngiltere'nin Aston Villa takımından teklif gelmiş.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan futbolcu Yusuf Yazıcı evlilik yolunda iki arada bir derede kaldı! Aşk mı, kariyer mi?

Bu iki takım, İstanbul'da oynamak isteyen Yusuf'un kafasını çelmiş ama evlenip İstanbul'da yaşamak isteyen Melisa'nın kafasını çelebilecek mi bilmiyorum.

SON DAKİKA