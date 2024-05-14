Giriş Tarihi: 14.05.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
07:46
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan futbolcu Yusuf Yazıcı evlilik yolunda iki arada bir derede kaldı! Aşk mı, kariyer mi?
Melisa Aslı Pamuk ile kariyerini Fransa'da sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı evlilik hazırlığı yapıyor. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un tek şartı, sevgilisinin İstanbul'da bir kulüpte oynaması. Ancak Yusuf Yazıcı'ya Hollanda'nın Ajax ve İngiltere'nin Aston Villa takımından teklif geldi. Bu iki takım, futbolcunun aklını çeldi. Yusuf Yazıcı şimdi İstanbul'u isteyen sevgilisi Melisa Aslı Pamuk ile bu iki kulüp arasında kaldı.