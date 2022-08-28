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Haberler Galeri Oyuncu Mustafa Üstündağ gazeteci Tuba Kalçık ile evlendi! İşte ilk kareler...
Giriş Tarihi: 28.08.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 09:39

Oyuncu Mustafa Üstündağ gazeteci Tuba Kalçık ile evlendi! İşte ilk kareler...

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, 2010 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Ecem Özkaya'dan 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ'ın bu evliliklerinden ise bir erkek çocukları bulunuyor. Mustafa Üstündağ, bir süredir gazeteci Tuba Kalçık ile aşk yaşıyordu. İkiliden sevindiren haber geldi. Mustafa Üstündağ, GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık ile dünya evine girdi. İşte çiftin nikahından ilk kareler...

Oyuncu Mustafa Üstündağ gazeteci Tuba Kalçık ile evlendi! İşte ilk kareler...

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, bir süredir birliktelik yaşadığı gazeteci Tuba Kalçık ile dünya evine girdi. Ünlü çift, sade bir nikah töreniyle mutluluğa "Evet" dedi.

Oyuncu Mustafa Üstündağ gazeteci Tuba Kalçık ile evlendi! İşte ilk kareler...

İkiliyi bu mutlu günlerinde arkadaşları ve aileleri de yalnız bırakmadı. Ünlü çiftin Beykoz Belediyesi'nde kıyılan nikah törenine Buket Aydın, Esra Ezmeci gibi isimler katıldı.

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Oyuncu Mustafa Üstündağ gazeteci Tuba Kalçık ile evlendi! İşte ilk kareler...

GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ufuk Koçak ve Hurşit Kaçamak çiftin nikah şahidi oldu.

Oyuncu Mustafa Üstündağ gazeteci Tuba Kalçık ile evlendi! İşte ilk kareler...

Nikah töreninin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan Üstündağ ile mutlu bir karesini paylaşan Tuba Kalçık, "Ömür boyu birlikte el ele" notunu düştü.

Oyuncu Mustafa Üstündağ gazeteci Tuba Kalçık ile evlendi! İşte ilk kareler...

Oyuncu Mustafa Üstündağ, 2010 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Ecem Özkaya'dan 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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