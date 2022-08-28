Oyuncu Mustafa Üstündağ gazeteci Tuba Kalçık ile evlendi! İşte ilk kareler...

Giriş Tarihi: 28.08.2022 08:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
09:39
Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, 2010 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Ecem Özkaya'dan 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ'ın bu evliliklerinden ise bir erkek çocukları bulunuyor. Mustafa Üstündağ, bir süredir gazeteci Tuba Kalçık ile aşk yaşıyordu. İkiliden sevindiren haber geldi. Mustafa Üstündağ, GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık ile dünya evine girdi. İşte çiftin nikahından ilk kareler...