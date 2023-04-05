Oyuncu Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisi Yasemin Yazıcı’nın omzunda poz verdi

Ünlü oyuncu Onur Tuna, hem özel hayatıyla hem de rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yakışıklı isim, geçtiğmiz yıl oyuncu Hande Doğandemir ile aşk yaşamıştı. Hande Doğandemir'in geçtiğimiz günlerde cep telefonunun kılıfına Onur Tuna ile fotoğrafını koyduğu görülmüştü. Çift Onur Tuna'nın bir Instagram postu altında karşılıklı kalp göndermeleriyle de bu ilişkiyi ilan etmişti.