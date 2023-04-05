Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:31
Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
09:41
Oyuncu Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisi Yasemin Yazıcı'nın omzunda poz verdi
Son olarak kendisi gibi oyuncu olan Hande Doğandemir ile ilişkisini noktalayan Onur Tuna, yeni bir aşka yelken açtı. Onur Tuna'nın kalbini meslektaşı Yasemin Yazıcı'ya kaptırdığı ortaya çıktı. İkili aşkını yayınladıkları pozla ilişkilerini ilan etmişti. Ünlü çiftin aşkı tam gaz devam ediyor. İkiliden Yasemin Yazıcı, sevgilisiyle çektirdiği romantik bir pozu takipçileriyle paylaştı.