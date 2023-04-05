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Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:41

Oyuncu Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisi Yasemin Yazıcı'nın omzunda poz verdi

Son olarak kendisi gibi oyuncu olan Hande Doğandemir ile ilişkisini noktalayan Onur Tuna, yeni bir aşka yelken açtı. Onur Tuna'nın kalbini meslektaşı Yasemin Yazıcı'ya kaptırdığı ortaya çıktı. İkili aşkını yayınladıkları pozla ilişkilerini ilan etmişti. Ünlü çiftin aşkı tam gaz devam ediyor. İkiliden Yasemin Yazıcı, sevgilisiyle çektirdiği romantik bir pozu takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisi Yasemin Yazıcı’nın omzunda poz verdi

Ünlü oyuncu Onur Tuna, hem özel hayatıyla hem de rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yakışıklı isim, geçtiğmiz yıl oyuncu Hande Doğandemir ile aşk yaşamıştı. Hande Doğandemir'in geçtiğimiz günlerde cep telefonunun kılıfına Onur Tuna ile fotoğrafını koyduğu görülmüştü. Çift Onur Tuna'nın bir Instagram postu altında karşılıklı kalp göndermeleriyle de bu ilişkiyi ilan etmişti.

Oyuncu Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisi Yasemin Yazıcı’nın omzunda poz verdi

Ancak ünlü çiftin aşkı kısa sürmüştü. Ünlü oyuncular yakın zamanda ilişkilerine son noktayı koymuştu.

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Oyuncu Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisi Yasemin Yazıcı’nın omzunda poz verdi

Ardından Onur Tuna'nın kalbini meslektaşı Yasemin Yazıcı'ya kaptırdığı ve birlikte tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Oyuncu Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisi Yasemin Yazıcı’nın omzunda poz verdi

Onur Tuna ve 1997 doğumlu Yasemin Yazıcı, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

Oyuncu Onur Tuna aşka geldi! Sevgilisi Yasemin Yazıcı’nın omzunda poz verdi

Geçen aylarda Yasemin Yazıcı, Onur Tuna ile çekilen fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle paylaşmıştı.

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