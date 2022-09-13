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Haberler Galeri Yasemin Kay Allen'in eski sevgilisi Tolga Güleç: 5 ayda çok büyük bir aşk yaşadık
Giriş Tarihi: 13.09.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 14:39

Yasemin Kay Allen'in eski sevgilisi Tolga Güleç: 5 ayda çok büyük bir aşk yaşadık

Usta sanatçı Suna Yıldızoğlu'nun oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, bir süredir meslektaşı Tolga Güleç ile aşk yaşıyordu. "İlişkimize nazar değmesinden korkuyoruz" açıklamasını yapan çiftten kötü haber geldi. Bir süredir birlikte görünmeyen Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in ikinci kez ayrıldığı ortaya çıktı. İkili birbirini takipten çıkmıştı. Ayrılığın ardından eski aşıklardan Tolga Güleç biten ilişki hakkında itiraflar geldi. İşte detaylar...

Yasemin Kay Allen’in eski sevgilisi Tolga Güleç: 5 ayda çok büyük bir aşk yaşadık

2020 yılında Jonny Grant'tan ayrılan oyuncu Yasemin Allen, bir süredir meslektaşı Tolga Güleç ile ilişkisini ilan etmişti. Ancak ünlü çiftten kötü haber geldi.

Yasemin Kay Allen’in eski sevgilisi Tolga Güleç: 5 ayda çok büyük bir aşk yaşadık

Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul'da bir mekan çıkışı görüntülenen Yasemin Allen, "Birlikteliğimiz yeni başladı, çok mutluyuz. İlişkimize nazar değmesinden korkuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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Yasemin Kay Allen’in eski sevgilisi Tolga Güleç: 5 ayda çok büyük bir aşk yaşadık

32 yaşındaki Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in ikinci kez ayrıldığı ortaya çıktı.

Yasemin Kay Allen’in eski sevgilisi Tolga Güleç: 5 ayda çok büyük bir aşk yaşadık

Haziran ayında Güleç'le fotoğrafını "Ne güzel şey seni sevmek" diye paylaşan güzel oyuncu, sevgilisini takipten çıktı.

Yasemin Kay Allen’in eski sevgilisi Tolga Güleç: 5 ayda çok büyük bir aşk yaşadık

Daha sonra Güleç de Yasemin Allen'i takip etmeyi bıraktı.

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