Giriş Tarihi: 13.09.2022 14:33
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
14:39
Yasemin Kay Allen'in eski sevgilisi Tolga Güleç: 5 ayda çok büyük bir aşk yaşadık
Usta sanatçı Suna Yıldızoğlu'nun oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, bir süredir meslektaşı Tolga Güleç ile aşk yaşıyordu. "İlişkimize nazar değmesinden korkuyoruz" açıklamasını yapan çiftten kötü haber geldi. Bir süredir birlikte görünmeyen Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in ikinci kez ayrıldığı ortaya çıktı. İkili birbirini takipten çıkmıştı. Ayrılığın ardından eski aşıklardan Tolga Güleç biten ilişki hakkında itiraflar geldi. İşte detaylar...