Giriş Tarihi: 28.06.2023 13:58
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
14:17
Oyuncu Uğur Bilgin'in gizemli nişanlısı bakın kimmiş...Güzelliği ve zarafetiyle hayran bırakmıştı...
Ünlü oyuncu Uğur Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle evliliğe ilk adımı attı. Uğur Bilgin'in güzelliğiyle hayran bırakan nişanlısıyla Sapanca'da aile arasında yapılan nişan töreninden yeni görüntüler ortaya çıktı. Nişanlısının adını yazmayan Bilgin'in kiminle nişanlandığı da sosyal medyada merak konusu olmuştu. İşte Uğur Bilgin'in nişanlısı hakkında merak edilenler...