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Haberler Galeri Oyuncu Uğur Bilgin'in gizemli nişanlısı bakın kimmiş...Güzelliği ve zarafetiyle hayran bırakmıştı...
Giriş Tarihi: 28.06.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 14:17

Oyuncu Uğur Bilgin'in gizemli nişanlısı bakın kimmiş...Güzelliği ve zarafetiyle hayran bırakmıştı...

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle evliliğe ilk adımı attı. Uğur Bilgin'in güzelliğiyle hayran bırakan nişanlısıyla Sapanca'da aile arasında yapılan nişan töreninden yeni görüntüler ortaya çıktı. Nişanlısının adını yazmayan Bilgin'in kiminle nişanlandığı da sosyal medyada merak konusu olmuştu. İşte Uğur Bilgin'in nişanlısı hakkında merak edilenler...

Oyuncu Uğur Bilgin’in gizemli nişanlısı bakın kimmiş...Güzelliği ve zarafetiyle hayran bırakmıştı...

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin, önceki gün sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.

Oyuncu Uğur Bilgin’in gizemli nişanlısı bakın kimmiş...Güzelliği ve zarafetiyle hayran bırakmıştı...

Uğur Bilgin pasta keserken çekilen bu pozunun altına yüzük ve dua emojisiyle "27.06.2023" notunu düştü. Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu.

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Oyuncu Uğur Bilgin’in gizemli nişanlısı bakın kimmiş...Güzelliği ve zarafetiyle hayran bırakmıştı...

Uğur Bilgin'in güzelliğiyle hayran bırakan nişanlısının adını yazmaması da dikkat çekmişti.

Oyuncu Uğur Bilgin’in gizemli nişanlısı bakın kimmiş...Güzelliği ve zarafetiyle hayran bırakmıştı...

42 yaşındaki Uğur Bilgin'in nişanlısı törende çiçek işlemeli pullu bir kıyafet giydi.

Oyuncu Uğur Bilgin’in gizemli nişanlısı bakın kimmiş...Güzelliği ve zarafetiyle hayran bırakmıştı...

Doğal makyajı ve duru güzelliğiyle dikkat çeken gelin, kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

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