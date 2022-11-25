Giriş Tarihi: 25.11.2022 07:57
Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
07:58
Özel hayatı ifşa olan Hadise dekolteli pozlarını paylaştı! "Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez"
Son günlerde Reza Zarrab ile mesajları ifşa olan ve hakkında pek çok iddiayla gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyada hesabından yeni paylaşımlarda bulundu, Gittiği bir sergide derin bacak dekoltesiyle poz veren Hadise paylaşımına ise, "Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez" notunu düştü. Hadise'nin paylaşımına ise İrem Derici'den yorum geldi.