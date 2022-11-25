Özel hayatı ifşa olan Hadise dekolteli pozlarını paylaştı! "Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez"

"Beni de bitirdin kendini de"

Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab'ın "Beni de bitirdin kendini de" diye sitem ettiği Hadise, "Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan'ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma" dediği öğrenildi.