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Haberler Galeri Özel hayatı ifşa olan Hadise dekolteli pozlarını paylaştı! "Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez"
Giriş Tarihi: 25.11.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 07:58

Özel hayatı ifşa olan Hadise dekolteli pozlarını paylaştı! "Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez"

Son günlerde Reza Zarrab ile mesajları ifşa olan ve hakkında pek çok iddiayla gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyada hesabından yeni paylaşımlarda bulundu, Gittiği bir sergide derin bacak dekoltesiyle poz veren Hadise paylaşımına ise, "Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez" notunu düştü. Hadise'nin paylaşımına ise İrem Derici'den yorum geldi.

Özel hayatı ifşa olan Hadise dekolteli pozlarını paylaştı! Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliği "O Ses Türkiye"de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti. Haberde, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları öne sürülmüştü.

Özel hayatı ifşa olan Hadise dekolteli pozlarını paylaştı! Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez

Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş'le olan fotoğraflarını silmişti.

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Özel hayatı ifşa olan Hadise dekolteli pozlarını paylaştı! Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez

YAŞADIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM!
Hadise'nin Reza Zarrab'ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika'da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi.

Özel hayatı ifşa olan Hadise dekolteli pozlarını paylaştı! Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez

"Beni de bitirdin kendini de"

Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab'ın "Beni de bitirdin kendini de" diye sitem ettiği Hadise, "Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan'ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma" dediği öğrenildi.

Özel hayatı ifşa olan Hadise dekolteli pozlarını paylaştı! Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez

Hadise'nin "Resim de varmış" diyerek Reza Zarrab'ı uyardığı ve ikisini Amerika'da sahilde el ele yürürken gösteren fotoğraf karesinin de dava dosyasında olduğu iddia edildi.

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