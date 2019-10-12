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  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan evlilik yolunda ilk adım atıldı! Aileler tanıştı!

ve ’ndan evlilik yolunda ilk adım atıldı! Aileler tanıştı!

Magazin gündeminin sevilen oyuncuları ve 'ndan müjdeli haber geldi. Hem başarılı hem güzelliğiyle kendine hayran bırakan Özge Gürel geçtiğimiz günlerde muhabirlerin evlilik sorularını yanıtladı. Adını Kiraz Mevsimi dizisiyle duyuran Özge Gürel Serkan Çayoğlu'yla mutlu bir beraberlik yaşıyor. 5 Şubat 1987 yılında İstanbul Silivri'de doğan Özge Gürel'in annesi ev hanımı babası ise emeklidir. Özel hayatında kameralardan uzakta yaşayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu dizi setinde tanışmıştı. Ünlülerin sevgilileri ve eşleri her zaman merak konusu olmuştur. İşte Özge Gürel'in sevgilisi Serkan Çayoğlu başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri…

Giriş Tarihi: 12.10.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 14:48
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan evlilik yolunda ilk adım atıldı! Aileler tanıştı!

Ekranların sevilen iki ismi ve 'ndan evlilik yolunda ilk adım atıldı. Uzun süredir kameralardan uzakta aşklarını yaşayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu dizi setinde tanışmıştı. Aşklarını doludizgin yaşayan çift her zaman dikkat çekiyor. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun evlilik yolunda ilk adımı attıkları yönünde magazinde haberler bulunuyor. Gürel ise en son yaptığı açıklamada "Arkadaşlar ailelerimiz zaten tanıştı, şu anda iyiyiz. Böyle bir karar alırsak, ilk size açıklarım" diye konuştu. İşte Özge Gürel sevgilisi Serkan Çayoğlu başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri…

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan evlilik yolunda ilk adım atıldı! Aileler tanıştı!

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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan evlilik yolunda ilk adım atıldı! Aileler tanıştı!

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan evlilik yolunda ilk adım atıldı! Aileler tanıştı!

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan evlilik yolunda ilk adım atıldı! Aileler tanıştı!

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan evlilik yolunda ilk adım atıldı! Aileler tanıştı!

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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan evlilik yolunda ilk adım atıldı! Aileler tanıştı!

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