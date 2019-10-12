Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan evlilik yolunda ilk adım atıldı! Aileler tanıştı!

Ekranların sevilen iki ismi Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yolunda ilk adım atıldı. Uzun süredir kameralardan uzakta aşklarını yaşayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu dizi setinde tanışmıştı. Aşklarını doludizgin yaşayan çift her zaman dikkat çekiyor. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun evlilik yolunda ilk adımı attıkları yönünde magazinde haberler bulunuyor. Gürel ise en son yaptığı açıklamada "Arkadaşlar ailelerimiz zaten tanıştı, şu anda iyiyiz. Böyle bir karar alırsak, ilk size açıklarım" diye konuştu. İşte Özge Gürel sevgilisi Serkan Çayoğlu başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri…