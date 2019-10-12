Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan evlilik yolunda ilk adım atıldı! Aileler tanıştı!

Magazin gündeminin sevilen oyuncuları Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Hem başarılı hem güzelliğiyle kendine hayran bırakan Özge Gürel geçtiğimiz günlerde muhabirlerin evlilik sorularını yanıtladı. Adını Kiraz Mevsimi dizisiyle duyuran Özge Gürel Serkan Çayoğlu'yla mutlu bir beraberlik yaşıyor. 5 Şubat 1987 yılında İstanbul Silivri'de doğan Özge Gürel'in annesi ev hanımı babası ise emeklidir. Özel hayatında kameralardan uzakta yaşayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu dizi setinde tanışmıştı. Ünlülerin sevgilileri ve eşleri her zaman merak konusu olmuştur. İşte Özge Gürel'in sevgilisi Serkan Çayoğlu başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri…