Özge Özpirinççi sosyal medyanın diline düştü! Estetik açıklaması sonra Özge Özpirinççi'nin eski hali konuşuldu...

Yer aldığı uzun soluklu dizisinin final yapmasının ardından kameralara daha çok yakalanan Özge Özpirinççi sosyal medyanın da ilgi gösterdiği ünlü isimlerden biri. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Özge Özpirinççi boyatmadığı saçlarıyla geçtiğimiz günlerde haber olmuştu. Doğallıktan yana olduğunu dile getiren güzel oyuncu Özge Özpirinççi saçlarındaki beyazlarla takipçilerinden de tam not almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Özge Özpirinççi, geçtiğimiz günlerde katıldığı Pelin Kaya'nın YouTube'daki programında estetikle ilgili 3 itirafta bulundu. Özge Özpirinççi "Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum. Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor. Bir kez de alnımdaki çizgiye botoks yapıldı." dedi.Ünlü oyuncu Özge Özpirinççi 'Yüzümde hiç dolgu yok' diye de belirtti. Özge Özpirinççi'nin estetik açıklamasından sonra herkes eski halini merak etti. 33 yaşındaki Özge Özpirinççi'nin eski halini merak eden hayranlarının karşısına oldukça ilginç fotoğraflar çıktı. İşte Özge Özpirinççi'nin estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...