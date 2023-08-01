Giriş Tarihi: 01.08.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 11:05

Özge Ulusoy'un güzellik sırrı güldürdü! "Ne estetiği bol su içiyorum" dedi dillere düştü! Özge Ulusoy'un estetiksiz halleri ortalığa saçıldı...

Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Özge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Daha önce değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy, son olarak güzellik sırrını "Bol su içmek" olarak açıklayınca sosyal medyanın diline fena düştü. Özge Ulusoy da kendisi hakkında yapılan komik yorumlara dahil oldu. Fenomen Tansu Dayan da Özge Ulusoy'u tiye almadan edemedi. İşte Özge Ulusoy'un sürekli karşısına çıkan ve büyük ihtimalle yakmak istediği estetiksiz halleri...