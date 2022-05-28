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Haberler Galeri Özge Yağız ile evliliğin eşiğinden dönen Gökberk Demirci'den nispet pozları! Yanındaki gizemli güzel kim?
Giriş Tarihi: 28.05.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 14:24

Özge Yağız ile evliliğin eşiğinden dönen Gökberk Demirci'den nispet pozları! Yanındaki gizemli güzel kim?

Özge Yağız ile Gökberk Demirci "Yemin" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, bir dizi aşkı daha gerçek olmuştu. Yıllardır dolu dizgin birliktelik yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine aniden nokta koydu. Nikah hazırlıkları yapan Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ayrılığı hayranlarını hem çok şaşırttı, hem de üzdü. Ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımlarına hız veren ikiliden, son olarak manidar kareler geldi. Geçtiğimiz günlerde partneriyle adı aşk dedikodularına karışan Yağız, Hakan Kurtaş ile bir fotoğraf yayınladı. Bu karenin ardından adeta nispet yapan Demirci, gizemli bir güzelle story atınca merak konusu oldu. İşte o paylaşımlar...

Özge Yağız ile evliliğin eşiğinden dönen Gökberk Demirci’den nispet pozları! Yanındaki gizemli güzel kim?

"Yemin" dizisinde Reyhan ve Emir karakterlerine hayat veren Özge Yağız ile Gökberk Demirci, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Özge Yağız ile evliliğin eşiğinden dönen Gökberk Demirci’den nispet pozları! Yanındaki gizemli güzel kim?

Dizi aşkları gerçek olan ve uzun süredir doludizgin ilişki yaşayan çift, bir süredir nikah hazırlığı yapıyordu.

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Özge Yağız ile evliliğin eşiğinden dönen Gökberk Demirci’den nispet pozları! Yanındaki gizemli güzel kim?

Ancak ikiliye nazar değdi, birliktelikleriyle göz kamaştıran Özge Yağız ve Gökberk Demirci evlilik yolundayken ayrılık kararı aldı.

Özge Yağız ile evliliğin eşiğinden dönen Gökberk Demirci’den nispet pozları! Yanındaki gizemli güzel kim?

Özge Yağız, sosyal medya hesabından Gökberk Demirci ile olan tüm fotoğraflarını kaldırması ile sessiz bir şekilde ayrılığı ilan etti.

Özge Yağız ile evliliğin eşiğinden dönen Gökberk Demirci’den nispet pozları! Yanındaki gizemli güzel kim?

Şimdilerde "Baba" dizisinde Büşra karakteri ile izleyici karşısına çıkan Yağız, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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