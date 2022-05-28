Özge Yağız ile evliliğin eşiğinden dönen Gökberk Demirci’den nispet pozları! Yanındaki gizemli güzel kim?

Giriş Tarihi: 28.05.2022 14:21
Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
14:24
Özge Yağız ile Gökberk Demirci "Yemin" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, bir dizi aşkı daha gerçek olmuştu. Yıllardır dolu dizgin birliktelik yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine aniden nokta koydu. Nikah hazırlıkları yapan Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ayrılığı hayranlarını hem çok şaşırttı, hem de üzdü. Ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımlarına hız veren ikiliden, son olarak manidar kareler geldi. Geçtiğimiz günlerde partneriyle adı aşk dedikodularına karışan Yağız, Hakan Kurtaş ile bir fotoğraf yayınladı. Bu karenin ardından adeta nispet yapan Demirci, gizemli bir güzelle story atınca merak konusu oldu. İşte o paylaşımlar...