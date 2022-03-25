Partneri İlhan Şen’e ’aşkım’ diye seslenmesi olay olmuştu! Burcu Özberk aşk iddialarına son noktayı koydu!

İş biterken de herkesin birbirine sarılarak bu işi bitirmesi de çok önemlidir. O yüzden o insanlarla tekrar tekrar çalışmak istediğim için bir hüzün var ama 42 bölüm bir iş çekmenin de gururu var. Tatlı duygular hepsi bir arada yaşanıyor" dedi.