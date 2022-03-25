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Haberler Galeri Partneri İlhan Şen'e 'aşkım' diye seslenmesi olay olmuştu! Burcu Özberk aşk iddialarına son noktayı koydu!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 13:06

Partneri İlhan Şen'e 'aşkım' diye seslenmesi olay olmuştu! Burcu Özberk aşk iddialarına son noktayı koydu!

Oyunculuktaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Burcu Özberk, özel hayatıyla da zaman zaman magazinde adından söz ettiriyor. Bir süredir partneri İlhan Şen ile aşk yaşadığı konuşulan Burcu Özberk, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Geçen günlerde Sarp Şardan ile yollarını ayıran oyuncu, aşk iddialarına son noktayı koydu. İşte Burcu Özberk'ten dikkat çeken İlhan Şen açıklaması...

Partneri İlhan Şen’e ’aşkım’ diye seslenmesi olay olmuştu! Burcu Özberk aşk iddialarına son noktayı koydu!

Oyunculuk performası kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Burcu Özberk, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Partneri İlhan Şen’e ’aşkım’ diye seslenmesi olay olmuştu! Burcu Özberk aşk iddialarına son noktayı koydu!

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, rol aldığı dizinin final yapacak olmasıyla ilgili soruya da cevap verdi.

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Partneri İlhan Şen’e ’aşkım’ diye seslenmesi olay olmuştu! Burcu Özberk aşk iddialarına son noktayı koydu!

Özberk "Güzel bir sezon geçirdik. Onun mutluluğuyla, uzun bir iş yapmanın mutluluğuyla yaza hazırlanıyoruz. Güzel bir set, çok güzel bir ekipti. Çok mutlu çalıştık.

Partneri İlhan Şen’e ’aşkım’ diye seslenmesi olay olmuştu! Burcu Özberk aşk iddialarına son noktayı koydu!

İş biterken de herkesin birbirine sarılarak bu işi bitirmesi de çok önemlidir. O yüzden o insanlarla tekrar tekrar çalışmak istediğim için bir hüzün var ama 42 bölüm bir iş çekmenin de gururu var. Tatlı duygular hepsi bir arada yaşanıyor" dedi.

Partneri İlhan Şen’e ’aşkım’ diye seslenmesi olay olmuştu! Burcu Özberk aşk iddialarına son noktayı koydu!

Özberk, muhabirlerin "Geçtiğimiz gün Instagram'da yayınladığınız hikayede rol arkadaşınız İlhan Şen size 'aşkım' diye seslendi. Aşk haberleri çıktı, neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

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