Pelin Karahan’a eşi Bedri Güntay’dan jest üstüne jest! Kesenin ağzını açtı! Tam 5 tane...

Giriş Tarihi: 23.05.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 12:12

Bir döneme damga vuran "Kavak Yelleri" dizisiyle popülerliği yakalayan ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden iki erkek çocukları olan çift, mutlu birliktelikleriyle dikkat çekiyor. Şimdilerde dijital bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Pelin Karahan'a, eşi Bedri Güntay'dan jest üstüne jest geldi. Kendisine kırmızı renkli ünlü bir markanın saatini alan Güntay, aynı saatin sarısını da eşine aldı. İş insanı, geçtiğimiz aylarda da 300 bin TL'lik saatin mavisini eşine almıştı. İşte detaylar...