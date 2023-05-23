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Haberler Galeri Pelin Karahan'a eşi Bedri Güntay'dan jest üstüne jest! Kesenin ağzını açtı! Tam 5 tane...
Giriş Tarihi: 23.05.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 12:12

Pelin Karahan'a eşi Bedri Güntay'dan jest üstüne jest! Kesenin ağzını açtı! Tam 5 tane...

Bir döneme damga vuran "Kavak Yelleri" dizisiyle popülerliği yakalayan ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden iki erkek çocukları olan çift, mutlu birliktelikleriyle dikkat çekiyor. Şimdilerde dijital bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Pelin Karahan'a, eşi Bedri Güntay'dan jest üstüne jest geldi. Kendisine kırmızı renkli ünlü bir markanın saatini alan Güntay, aynı saatin sarısını da eşine aldı. İş insanı, geçtiğimiz aylarda da 300 bin TL'lik saatin mavisini eşine almıştı. İşte detaylar...

Pelin Karahan’a eşi Bedri Güntay’dan jest üstüne jest! Kesenin ağzını açtı! Tam 5 tane...

Son dönemde magazin dünyası arasındaki yeni moda saat tutkusu oldu. Pek çok ünlü isim, yatırım için gayrimenkulün yanı sıra saatleri tercih etmeye başladı.

Pelin Karahan’a eşi Bedri Güntay’dan jest üstüne jest! Kesenin ağzını açtı! Tam 5 tane...

Bu isimler arasına Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay da eklendi.

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Pelin Karahan’a eşi Bedri Güntay’dan jest üstüne jest! Kesenin ağzını açtı! Tam 5 tane...

Güntay, geçtiğimiz aylarda güzel oyuncuya 37. yaş gününde ünlü bir marka saat hediye etmişti.

Pelin Karahan’a eşi Bedri Güntay’dan jest üstüne jest! Kesenin ağzını açtı! Tam 5 tane...

Bedri Güntay, aynı saatin kırmızısını da kendisine aldı.

Pelin Karahan’a eşi Bedri Güntay’dan jest üstüne jest! Kesenin ağzını açtı! Tam 5 tane...

SARI-KIRMIZI UYUM

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Güntay, geçtiğimiz haftalarda da yine 300 bin TL'lik saatin bu kez de sarısını Pelin Karahan için aldı.

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